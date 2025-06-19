El cómico Dani Martínez vuelve a León con ‘Remember’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El popular cómico leonés Dani Martínez regresa a los teatros con su espectáculo Remember, en una gira con 29 fechas que comenzará el 26 de septiembre en Miranda de Ebro y finalizará el 7 de junio de 2026 en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid, tras pasar por el Auditorio Ciudad de León los días 19 y 20 de diciembre. Dani Martínez, que actualmente continúa triunfando en televisión con Martínez y hermanos, ha conquistado a miles de espectadores de todo el país con un Remember repleto de viajes por el tiempo, giros, improvisación, música, risa e interacción con el púbico.

Con este nuevo espectáculo, el cómico ha vuelto a demostrar que, además de en televisión, también continúa triunfando en los teatros. Remember es el nuevo show de una trayectoria escénica repleta de éxitos con espectáculos como Martínez que no eres bueno y los compartidos con Florentino Fernández, Dani & Flo y #vuelvenNOvuelven. En este espectáculo, Dani Martínez hace un viaje en el tiempo desde 2050 al presente para hablar con su público y contarles qué cosas han cambiado y qué cosas no pueden olvidar de cara al futuro.