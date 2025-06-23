Los retablos quieren ser gran itinerario cultural sostenible

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El equipo del proyecto Ruta de los retablos del Este de León sigue trabajando para difundir, dinamizar y poner en valor el conjunto de diez retablos renacentistas al Este de la provincia de León. Lo han corroborado las sesiones formativas llevadas a cabo en Yugueros y Sahagún. Un objetivo general está claro: ser gran itinerario cultural sostenible.

La Fundación Santa María la Real, la Asociación Cultural Balle de Scapa y la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León lideran la iniciativa.

¿Cómo mostrar un retablo o un bien patrimonial a los visitantes de modo ameno? ¿Qué cuidados requieren estas piezas? ¿Cómo podemos ayudar a su conservación? Son algunas de las cuestiones que, en ocasiones, se plantean las personas que se encargan de abrir y enseñar la ruta de los retablos renacentistas del Este de León. Para ayudarles este mes de junio se están impartiendo sendas sesiones formativas en Yugueros y Sahagún. La primera de ellas iba dirigida, precisamente, a ellos, a quienes abren y muestran los templos. Contó con la participación de 16 personas, que pudieron escuchar los consejos de Laura Martín Ramos, directora de Centros Turísticos de la Diputación de Valladolid. De un modo ameno y didáctico, explicó a los asistentes las claves para conocer un recurso patrimonial y mostrarlo adecuadamente al visitante. La sesión se completó con la intervención de Cruz García Casado, pedagoga de actores y licenciada en arte, que les facilitó técnicas de comunicación con el público.

La segunda sesión se desarrolló en Sahagún y estuvo dirigida a profesionales del sector servicios, desde negocios hosteleros, a empresarios locales. En este caso, junto a Laura Martín Ramos, estaba convocado José Luis Alonso Ponga, profesor de antropología en la Universidad de Valladolid. Su objetivo será exponer cómo el patrimonio puede ser un recurso que dinamice la economía local. Junto a las sesiones formativas el equipo del proyecto Ruta de los Retablos Renacentistas del Este León, está realizando otras acciones de difusión como la jornada cultural llevada a cabo en Cistierna que contó con la participación de 30 personas.

La ruta está integrada por diez retablos de localidades del Este de León. «Hablamos de un conjunto patrimonial que muestra el alcance del Renacimiento en esta zona de la provincia de León», comentan desde la Fundación Santa María la Real. «Un territorio donde la pujante situación económica en las décadas centrales del siglo XVI generó la posibilidad de renovar el mobiliario interior de las iglesias parroquiales». Sin duda, la cercanía del monasterio de Trianos, de la orden de los Dominicos, al que llegaban los mejores pintores y escultores, influyó en la realización de estos retablos mayores y menores. Todos ellos se engloban en la denominada «Escuela Juniana Leonesa», por su relación con artistas del círculo de Juan de Juni. Integran la ruta los retablos de: San Pedro en Cátedra, en la iglesia de Vallecillo; retablo de la Transfiguración en la iglesia de Nuestra Señora de Arbás en Gordaliza del Pino; retablo de La Pasión en la capilla de Jesús Nazareno de Sahagún; retablo de San Andrés, en la iglesia de Joara; retablo de los Niños Justo y Pastor, en la iglesia de Celada de Cea; retablo de San Andrés en la iglesia de Valdescapa de Cea; retablo de San Facundo y San Primitivo, en la iglesia de Villaselán; retablo de San Julián y Santa Basilisa en Valdavida; retablo de Nuestra Señora de los Ángeles, en la Iglesia de Cristo Rey de Cistierna y el retablo de El Salvador en Yugueros.