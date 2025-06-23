café quijano lució la escuela de ‘la lola’

Café Quijano tiró de escuela el sábado en la actuación de la Explanada de los Pendones Leoneses y podría decirse que sacó a relucir la escuela de La Lola, el popular local familiar que regenta su padre. Los tres, en desenchufado, esto, es no eléctrico, ofrecieron a sus fans canciones que funcionan a la perfección en cualquier formato. Se trataba de la Gira de Verano Dial 2025, de la que han formado parte no en su totalidad y que ayer despedían.

Ya a las 23.00 horas, fue el turno del leonés Polo Nández en la plaza de San Marcelo.

Por otra parte, ayer se celebró el Día de la Identidá Llionesa organizado en colaboración con Conceyu País Llionés con la música de Radio Lulú, Humo, Sunset Boulevard, Treshumantes y Salamanders. La Batalla del Rock, ¡tercer asalto! David contra Goliat vuelve hoy a la Explanada de los Pendones Leoneses el 23 de junio, a las 00.30 horas, con el «enfrentamiento» de Malditos Pendejos y Grupo Cañón.

Respecto a Polo Nández, llegó a su León decidido a conquistar al público que aún no conoce sus éxitos. Y así, fue uno de los protagonistas de la jornada de ayer. Venía además de una de esas citas que tienen máxima repercusión tras su paso el pasado domingo por el Lola Lolita Land, el festival impulsado por la influencer Lola Lolita, celebrado en el parque acuático Aquopolis de Villanueva de la Cañada (Madrid). La cita en San Marcelo era por tanto la noche perfecta para un sábado de verano. Al igual que en la cita madrileña, Polo Nández conectó a la perfección con su cercanía y derroche de energía. Y el público disfrutó viéndole interpretar sus canciones Tú Confía y Parte de Mí, convirtiendo su actuación en uno de los momentos más aplaudidos del día.

Polo Nández se encuentra embarcado en la gira Tú Confía Tour, que incluye esta fecha de León, ya un éxito para la carrera del músico leonés. Con millones de escuchas en plataformas digitales y una comunidad de seguidores en constante crecimiento, Polo Nández continúa consolidándose como una de las grandes promesas del pop español.

martes, 24 de junio

Ya para mañana 24 de junio, a las 21.30 horas, la plaza de San Marcelo acogerá el concierto de Malos Versos y, a continuación, de Clarete Gas. Y a las 21.30 horas, La Misión, en la Explanada.