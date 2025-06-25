Cumbre cubana con el poeta Víctor Núñez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Espacio Factor de San Feliz de Torío acoge hoy la presentación del poemario Cuarto de desahogo. Poesía 1979-2000 del poeta cubano Víctor Núñez Rodríguez. El acto tendrá lugar a las 19.30 horas contará con la presencia del también poeta cubano Sergio García Zamora, quien conversará con Víctor Núñez. Posteriormente habrá un duelo poético entre ambos poetas. El acto se enmarca dentro del ciclo Nocturnidad y alepoesía que organiza Factor Espacio San Feliz.

Víctor Rodríguez Núñez (La Haba­na, Cuba, 1955) es poeta, ensayista, traductor, periodista y catedrático. Ha publicado dieciocho libros de poesía, casi todos premiados y reeditados, siendo los más recientes des­pegue (Premio Fundación Loewe, 2016), el cuaderno de la rata almizclera (2017), enseguida [o la gota de sangre en el nivel] (2018), la luna según masao vicente (2021) y erráti­ca (2023). Han aparecido libros o antologías de su obra en doce países de lengua española, y en traducción al alemán, árabe, bengalí, chino, coreano, francés, hebreo, inglés, ita­liano, macedonio, neerlandés, portugués, serbio, sueco, tur­co y vietnamita. Ha leído sus poemas en eventos literarios en más de cuarenta naciones. Durante la década de 1980 fue redactor y jefe de redacción de la influyente revista cul­tural cubana El Caimán Barbudo, donde publicó numerosos trabajos sobre poesía y cine. Una selección de sus entre­vistas con poetas hispanos se encuentra en La poesía sirve para todo (2008 y 2023). Compiló tres antologías que defi­nieron a su generación, así como La poesía del siglo XX en Cuba (2011). Ha traducido poesía tanto del inglés al español (Mark Strand, C.D. Wright, John Kinsella) como del español al inglés (Juan Gelman, Antonio Gamoneda, José Emilio Pa­checo). Es Profesor Emérito de Literatura Hispanoamericana de Kenyon College, Estados Unidos. Para más información, ver: victorrodrigueznunez.com.

Sergio García Zamora (Cuba, 1986) es licenciado en Filología Hispánica por la UCLV. Ha publicado una veinte­na de poemarios, entre los que desta­can: El frío de vivir (Premio Loewe a la Creación Joven, Visor Libros, 2016); Los maniquíes enfermos o La canción del crucificado, entre otros.