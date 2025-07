La imaginación no se jubila: creadores leoneses que superan los 80 años

Gabriel García Márquez escribió Memoria de mis putas tristes con 82 años; Saramago, El viaje del elefante, a los 86; y Tiziano pintó su última obra maestra, La Piedad, a los 88 años. Al igual que ellos, artistas, escritores, músicos y actores leoneses que han superado la barrera de los 80 continúan en activo. Una demostración de que el talento y la pasión son ajenos al paso del tiempo. En una sociedad que demoniza la edad, escritores como los premios Cervantes Antonio Gamoneda o Luis Mateo Díez, el actor Saturnino García o los artistas Teresa Gancedo y Esteban Tranche encarnan la fuerza de la experiencia e iluminan el panorama cultural. La imaginación no se jubila, prueba de ello son los mundos fantásticos que construye José María Merino, considerado el gran maestro del relato corto. Hace unos meses publicó La novela posible, una obra que explora los límites entre realidad y ficción, demostrando su capacidad para reinventarse. Igual de infatigable es Luis Mateo Díez, que se confiesa «autor prolífico». A sus 83 años, el escritor y académico nacido en Villablino considera que «escribir es mi manera de estar vivo». El autor de La fuente de la edad recibió en abril la Medalla de Oro de la Provincia, en un acto en el que confesó: «Soy el escritor que soy porque nací en León». Sus Ciudades de Sombra y el Reino de Celama son el claro ejemplo de una literatura anclada a su tierra y a la tradición oral.

Más excepcional es el caso del poeta Antonio Gamoneda, de 94 años, que acaba de inaugurar una exposición en el Centro Leonés de Arte (CLA) junto al artista Javier Fernández Molina, titulada Territorio Diálogo. El autor del Libro de los venenos sigue firmando manifiestos en apoyo de la Cultura o en contra de las guerras. Escribir en él es un hábito como fumar. Tiene en la «nevera» dos libros que no acaban de ver la luz, por su obsesión por corregir hasta la extenuación; una nueva entrega de sus memorias, titulada Catálogo de olvidos, y el poemario Cancionero de la indiferencia. El actor de Bariones de la Vega Saturnino García, eterno secundario del cine, a sus 90 años sigue en activo en cine y teatro. Conocido por sus papeles en películas como El día de la bestia o Justino, un asesino de la tercera edad, con el que ganó el Goya, triunfó hace dos años con el filme Tierra de nuestras madres, una tierna fábula contra la despoblación, en el que Saturnino interpreta a una mujer de armas tomar.

La artista leonesa Teresa Gancedo (Tejedo del Sil, 1937), una de las pocas españolas que ha expuesto en el Museo Guggenheim de Nueva York, recibió el año pasado el Premio Estampa por su obra La caza, con el que la Comunidad de Madrid reconocía la trayectoria de la creadora, a la que el Musac dedicó una retrospectiva. Esteban Tranche, de 81 años, lleva toda su vida pintando y, sin embargo, no ha perdido la frescura de sus primeros tiempos. Sus obras, en museos como el Reina Sofía o el Museo del Deporte de Lausanne, se asientan sobre tres principios fundamentales: color, línea y composición. El escultor Paco Chamorro tituló Árbol su escultura colocada en la parte trasera de Botines, pero Gamoneda la rebautizó como Polifonía. A sus 80 años no tira la toalla. Otros dos veteranos artistas en activo son Modesto Llamas Gil, de 96 años, y Ángela Merayo, la artista que da nombre a una fundación, cuya misión no es solo preservar su legado, sino que se ha convertido en un centro cultural en Santibáñez de Porma.

Juan Pedro Aparicio participará el lunes en un filandón en Villamartín del Sil. Escritor comprometido con la autonomía leonesa, publicó el año pasado, El sueño del emperador, un episodido nacional del siglo XII, el momento germinal de la España que conocemos. El poeta bañezano Antonio Colinas, de 79 años, ha presentado esta semana en Ibiza la guía literaria y artística dedicada a la capital insular, en la que vivió hace años. El escritor ha creado una obra en la que fusiona la instrospección con la búsqueda de lo trascendente. Un tema esencial de su poesía es el paso del tiempo.