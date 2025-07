Una novela desentraña el naufragio del 'Reina Regente'

Publicado por EFE Cádiz Creado: Actualizado:

El naufragio en 1895 en las costas de Cádiz del ‘Reina Regente» y la desaparición de los 412 marinos que componían su tripulación, en lo que se considera uno de los más graves y misteriosos accidentes de la Armada española, protagoniza la nueva novela del periodista y escritor gaditano Luis Miguel Rossi.

«Hace unos años, haciendo un reportaje, entrevisté a un buzo de Barbate y me comentó que él sabía donde estaban los restos del ‘Reina Regente’, que lo tenía localizado frente a las costas de Bolonia. Me picó la curiosidad, empecé a leer sobre el tema y me di cuenta de había muchos cabos sueltos», cuenta, en una entrevista con Efe Luis Miguel Rossi. Reina Regente es el título de la novela que ha escrito para rescatar del olvido el naufragio a través de un thriller histórico que cuenta la historia de este crucero de la Armada que, en medio de un temporal en aguas del estrecho de Gibraltar, se hundió el 10 de marzo de 1895, con los 412 miembros de su tripulación. «Sólo se salvaron dos que no embarcaron», cuenta el escritor.

El crucero de la Armada, un buque moderno y con innovaciones de diseño, realizó misiones en aguas europeas y americanas, pero se perdió en una misión diplomática entre Cádiz y Tánger que supuestamente no suponía riesgo.

«El barco fue a trasladar a Tánger a un embajador de Marruecos en España», cuenta el escritor. «No se sabe por qué el capitán decidió adelantar el regreso, debía zarpar de Tánger por la mañana y zarpó por la noche», explica.

En su regreso se encontró con un fuerte temporal y el barco y toda su dotación desaparecieron para siempre. Las hipótesis de que las deficiencias técnicas del barco y el temporal provocaron el fatal desenlace no han cerrado el paso a otras preguntas que 130 años después continúan cubriendo de misterio este naufragio. Rossi se adentra en esta historia a través de una novela en la que se combinan de un lado la narración del episodio histórico en primera persona, por parte de un miembro de la tripulación, y de otro la historia de una investigadora que, más de un siglo después, intenta resolver el misterio del naufragio. Este personaje, y los problemas que enfrenta en la sociedad en la que vive, le sirve a Rossi para combinar también el thriller histórico con la crítica social.