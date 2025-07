León capital se inunda de jazz con seis actuaciones en directo

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La capital leonesa se llenará de jazz desde el 31 de julio, y hasta el sábado día 2 con un ciclo centrado en este género musical, enmarcado en el Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo', que supondrá la realización de seis actuaciones en la plaza de Santo Martino y en La Casona de Puerta Castillo.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, se realiza tras el "éxito" del V Seminario de Jazz y las Jam Sessions celebrados la pasada semana, que reunieron a cientos de profesionales y aficionados en la ciudad.

El ciclo de jazz comenzará mañana a las 20.30 horas en la plaza de Santo Martino con la actuación de Rosario Granell y Swing Combo, grupo ya habitual en los escenarios leoneses que fusiona el estilo manouche con influencias del rock and roll, el country, los boleros y las coplas.

El grupo está formado por Emilio Saiz (guitarra), Enrique Yudego (contrabajo), Fernando Santamarta (batería) y Rosario Granell (voz) y el acceso al concierto es gratuito, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Ese mismo día, a las 22.00 horas, La Casona de Puerta Castillo acogerá a 'Olas y arenas', un homenaje a la cantante puertorriqueña Sylvia Rexach interpretado por la vocalista Ángela Cervantes y el pianista Pepe Rivero, figuras destacadas en el circuito internacional del jazz. Las entradas, con un precio de tres euros, se pueden adquirir en www.ctickets.es y en la taquilla del recinto una hora antes del inicio de la actuación.

El viernes 1 de agosto, a las 20.30 horas, la plaza de Santo Martino será el escenario del jazz experimental del Trío Tenor Capital, compuesto por Javier Moreno (contrabajo), Román Filiu (saxo) y Naima Acuña (batería).

Este proyecto ofrece un viaje musical de ida y vuelta entre Madrid, Nueva York y Buenos Aires, con composiciones que exploran el arraigo, el movimiento y la vanguardia y la entrada es libre.

El viernes día 1 de agosto a las 22.00 horas La Casona de Puerta Castillo acogerá al grupo Rodina & Joe Tatton Quartet, formado por Aoife Hearty (voz), Joe Tatton (órgano), Lucas de Mulder (guitarra) y Luke Flowers (batería).

Con influencias del soul de los 70, el acid jazz de los 90 y guiños gospel, su propuesta ofrece temas vibrantes como 'Good people' o 'Inspiration' y momentos más íntimos como 'All over the sky'. Las entradas, con un precio de tres euros, se pueden adquirir en www.ctickets.es y en la taquilla del recinto una hora antes del inicio de la actuación.

Finalmente, el sábado día 2 de agosto a las 20.30 horas la plaza de Santo Martino será el escenario de la actuación gratuita de flamenco jazz de 2.Diez, el dúo formado por Gautama del Campo (saxofón) y Ezequiel Reina (guitarra). Tras una década de trayectoria conjunta, su complicidad artística se traduce en un lenguaje musical propio, donde confluyen las raíces del flamenco y la experimentación sonora.

La clausura del ciclo llegará esa misma noche, a las 22.00 horas, en La Casona de Puerta Castillo, con la propuesta de trip-jazz-pop de la banda Big Bang Sonic, integrada por Tony Romero (piano), Antonio Ramos 'Maca' (bajo y coros) y Andrés Tomás (batería).

Su repertorio combina influencias del jazz, el pop y las sonoridades contemporáneas con una apuesta por la originalidad rítmica. La entrada tiene un coste de tres euros y puede adquirirse en www.ctickets.es y en la taquilla del recinto una hora antes del inicio de la actuación.