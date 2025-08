'Sexo a los 70', premio de ficción en Luna de Cortos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Riego de la Vega despidió ayer la XII edición del Festival Internacional de Cortometrajes con galardones a Recordos asolagados, Mañana muérete, Voz de trompeta y Oinez, además de dos menciones especiales y los reconocimientos a Saida Santana y Paulina Gálvez. Sexo a los 70, de la realizadora Vanesa Romero, fue el cortometraje vencedor en la categoría de Ficción-Premio Margarita Alexandre, mientras que Recordos asolagados, de David Vázquez, obtuvo el triunfo en la sección Rural-Premio Miguel Pérez Trébol, y Mañana muérete, de Rocío Martín, ganó el Premio al Mejor Cortometraje de Cine y Mujer. Asimismo, Voz de trompeta, de los directores Pilar Smoje y David Monarte, se llevó el premio en la categoría de País Invitado: Chile, y Oinez, de Leire Egaña, ganó el galardón de Valores Humanos Premio Manuela Cabero.

El premio al Mejor Guión ha sido para Juan Carlos Rubio y Dani Ruz, por All yu need is love, de Dani Ruz. De esta manera, los reconocimientos a la Mejor Interpretación, masculina y femenina, han sido para Vicente Vergara, por su interpretación en Macarena, una comedia espiritual, de Nazaret Beca, y Cristina Marcos, por su papel en Agonía, de Eulàlia Ramon.

Spaguetti al dente

Además, la categoría de Ficción Internacional ha dejado dos menciones especiales. La primera de ellas a Luis Fernández De Eribe, por su interpretación en Spaguetti al dente (Italia), de la directora Alessia Toffoli. La segunda ha sido para Fabio di Nardi, realizador de la misma película de la directora Alessia Toffoli.

La entrega de premios se hizo efectiva durante la gala de clausura de esta tarde en el parque La Pista de Riego de la Vega, donde también se hizo entrega de los premios de honor a las actrices Saida Santana (Premio Luna Nacional) y Paulina Gálvez (Premio Luna Internacional). El periodista Fran Pomares y la bailarina, cantante y actriz Rosario Granell presentaron el acto.

La XII edición del Festival Internacional Luna de Cortos ha contado con un jurado diferente en las distintas categorías, formado por figuras especializadas en la cultura y el séptimo arte. Así, el actor y director Héctor Melgares Climent, el director Alejo Ibáñez y el profesor de Filosofía de la Universidad de Oviedo, Pablo Huerga Melcón, han sido los encargados de valorar el Premio Margarita Alexandre de Ficción.

En la sección Rural Premio Miguel Pérez «Trébol» han sido Lara Martínez, docente educación musical, José Luis de Madariaga, actor, y Vicente Sanz, doctorado por la Universidad Complutense. El jurado de Cine y Mujer lo conformaron Violeta Serrano, escritora y directora de los posgrados de Creatividad y Comunicación joven, Silvia Aguilar, actriz y presidenta del jurado oficial del Festival de Alicante, y Miguel Ángel Olivares, director y actor.