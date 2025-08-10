Los recuerdos que nacen del silbido de un tren

Publicado por Alberto Gutiérrez León Creado: Actualizado:

Jesús Díez Fernández, nacido en Sopeña de Curueño, regresa a sus raíces con El Silbar del Tren Hullero, un viaje íntimo que conjuga paisajes, voces y memorias en cada imagen y palabra.

El Silbar del Tren Hullero es un homenaje al ferrocarril de su infancia, el tren de La Robla que fue construido en 1894. Combina fotografía y palabra para rescatar la memoria histórica y emocional del centenario Tren Hullero de la cuenca minera leonesa. A través de imágenes y reflexiones, el libro trata de sembrar preguntas, despertar nostalgia y reivindicar el valor del patrimonio industrial. En cada doble página, la fotografía y la palabra se alternan, evocando sonidos como el crujido del metal o la sensación del frío húmedo tradicional de la montaña leonesa. Busca trasladar al lector a aquellos vagones, al sonido de las calderas o a las conversaciones de los pasajeros. El ferrocarril de La Robla era una línea de vía estrecha de 335 km que originalmente unía La Robla con Bilbao para transportar el carbón de las cuencas mineras leonesas y palentinas a la gran siderurgia vasca. El tramo principal entre La Robla y Valmaseda entró en servicio el 11 de agosto de 1894 bajo la dirección del ingeniero Mariano Zuaznávar y con financiación de los industriales Enrique Aresti y Victoriano Zabalinchaurreta. Tras la quiebra de la compañía en 1972, la línea quedó bajo la gestión de Feve, cesó el servicio de pasajeros en 1991 y, tras diversos convenios con la Administración, se reanudó en 2003 el tráfico mixto entre León y Bilbao. En el año 2009, Renfe la recuperó para uso turístico con un recorrido de cuatro días. En la actualidad, este recorrido transcurre a lo largo de muchas localidades por donde también pasa el Viejo Camino de Santiago o Camino Olvidado, una ancestral ruta jacobea, hoy en fase de recuperación.

Proceso creativo

El proceso creativo nace de ahondar en sus propios adentros, «antes de escribir algo referente a mi vida, necesito escucharlo en mi interior», explica Díez. En este caso, ese sonido fue el silbido del tren que lo vio crecer, un «viaje de regreso» que le enseñó a mirar «dentro y fuera del vagón» y a cargar «con el equipaje del recuerdo y también del olvido», según explica él mismo.

Díez no busca verdades definitivas en los testimonios de su obra, «quiero abrazarme a la oralidad de los viajeros con sus distintas respuestas, donde ellos no buscan verdades, sino dudas para respirar». Para él, narrar es «sembrar un surco de preguntas» y «derretir el frío de la nieve tan marcada en mi infancia en la montaña de León», comenta.

Testimonios e historias

Las historias y narraciones presentes en el libro surgen «desde la memoria y tratando que no se convierta en olvido», explica Díez. Cada estación, cada tramo de vías, es un testigo de los 131 años de historia del ferrocarril.

El Silbar del Tren Hullero se nutre también de las voces de quienes lo hicieron posible, como antiguos maquinistas o pasajeros, los testimonios aportan relatos llenos de anécdotas y aprendizajes, así como reconstruyen la cotidianidad del ferrocarril. Díez Fernández reúne estos testimonios y conversaciones en «filandones vivos» que dan forma a un relato coral donde la memoria industrial se entrelaza con la personal. Crear esta obra implicó volver a «esa realidad cruda que a mí me ha marcado», comenta el autor, «nada regresa igual, ni las estaciones, ni los silbidos de las locomotoras, ni las personas que me han acompañado», añade.

Patrimonio Cultural

Con una frase de Antonio Machado, «todo necio confunde valor y precio», Jesús Díez Fernández reclama, más allá de la simple evocación nostálgica que busca en su obra, mantener vivo el ferrocarril como transporte útil y como parte de la memoria colectiva.

La obra no es tan solo un viaje al pasado, es también una invitación a redescubrir el ferrocarril como patrimonio en movimiento, se convierte así en un compendio de testimonios que desafía al lector a mantener la atención, y a valorar lo intangible que se mantiene vivo en cada recuerdo, la lucha de un patrimonio cultural que se resiste a desaparecer. El Silbar del Tren Hullero es un compendio de recuerdos que enseña que, para no olvidar, lo primero es escuchar.