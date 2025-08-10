Escenario Patrimonio lleva a Lois al gran Siglo de Oro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Escenario Patrimonio en León llegó ayer sábado a la localidad de Lois con la representación de la obra teatral Buscando a Nebrija, a cargo del grupo de teatro Lazarillo de Tormes. En la conocida Catedral de la Montaña, la compañía escenificó uno de sus montajes más exitosos que ha llegado ya a las 280 representaciones.

Nueve actrices, actores y músicos conforman el elenco que, en poco más de una hora y de forma desenfadada trasladan al espectador al Siglo de Oro para hacer un recorrido por la vida y obra del gran humanista Elio Antonio de Nebrija. La música de Juan del Enzina —alumno de Nebrija— es un elemento fundamental de la trama y es interpretada en directo en varios pasajes del espectáculo.

El Festival Escenario Patrimonio de Castilla y León apuesta por las industrias culturales de Castilla y León con una programación compuesta por 54 compañías y artistas de la Comunidad, poniendo en valor la creatividad y la calidad de las producciones hechas en la tierra Un compromiso con el sector que se extiende igualmente al conjunto de empresas auxiliares de las distintas provincias, que prestarán los servicios técnicos que requiere la organización y desarrollo de este festival.

La programación para este verano 2025 cuenta con 54 representaciones —seis en cada una de las provincias de la Comunidad— que incluyen 18 espectáculos teatrales, seis de circo y magia, seis de danza, 15 espectáculos musicales y nueve actuaciones de la mano de la Federación de Bandas de Castilla y León.

La programación incluye diez obras de estreno, por lo que las compañías de Castilla y León han apostado por este festival autonómico para dar a conocer sus nuevos montajes. Entre los estrenos, se podrá disfrutar de Iberia a Europa, de la compañía Fusión y Cuenta Nueva; Ajechando, de Natalia Palencia; Tracatá, de la mano de Estrella R. Artes Escénicas; Canticum, de Terra Sigilata Ensemble; Malabaqué?, de la Pequeña Victoria Cen; Mama Nat y 32-20 Blues, de Jesús Parra; Cuatro Carboneritos, de la compañía Delgado; ¿Qué pasa?, de Clau_Topia; La Tierra de Alvargonzález, de Nestudio Producciones; y Plaza de la luna, de CaracolaDos.

La programación 2025 recoge una gran variedad de propuestas, desde espectáculos infantiles y familiares hasta musicales, pasando por géneros y apuestas como la danza, el teatro dramático o el teatro de calle. La oferta ha mantenido un equilibrio en la selección de compañías, tanto en la diversidad de géneros y disciplinas, como en la representación de todas las provincias.

En la provincia de León Escenario Patrimonio se ha visto o verá en Grajal de Campos, Sahagún, Lois (Ayuntamiento de Crémenes), Astorga, San Miguel de las Dueñas (Ayuntamiento de Congosto) y La Pola de Gordón.