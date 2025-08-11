Cuna del parlamentarismo apuesta por el flamenco

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Festival de Verano León, Cuna del Parlamentarismo cambia de rumbo y emprende un nuevo ciclo dedicado al flamenco. La Concejalía de Acción y Promoción Cultural ha apostado un año más por esta expresión artística en la programación estival dada su buena acogida en la capital leonesa. Verano Flamenco acercará a León este género que fue declarado en 2010 por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En concreto lo hará con siete actuaciones que van de la música a la danza y que pasarán por distintos puntos de la ciudad los días 12, 13, 14 y 15 de agosto.

El 12 de agosto arranca este ciclo en El Palacín con la actuación Carne de bronce, interpretada por Cristina Reolid. Con entrada gratuita, esta obra de danza contemporánea tendrá dos pases, uno a las 19.00 horas y otro a las 19.45 horas.

tirititrán danza

La bailarina danzará al son de música de Camarón de la Isla, Califato y Ángeles Toledano. También el 12 de agosto, a las 21:30 horas en La Casona de Puerta Castillo actuará la compañía Tirititrán Danza-Teatro que pondrá en escena su espectáculo El Lorca que me habita. Bajo la dirección de Abel Ferris, esta actuación será interpretada por Amaya Jiménez, Adrián Gómez Bedmar, Alfonso Acosta El Pantera y David Vázquez.

danza y teatro

Se trata de una propuesta de danza-teatro que no solo busca honrar la obra de Federico García Lorca, sino también abrir un diálogo sobre la posición de las mujeres en la sociedad a través de la expresión artística. Un proyecto multidisciplinar que aúna danza, teatro y música en directo, en la línea del flamenco contemporáneo. Las entradas tienen un coste de dos euros y pueden adquirirse en www.ctickets.es o en la taquilla de La Casona una hora antes del evento.

entre sagas flamencas

El 13 de agosto será la actuación de Entre sagas flamencas a las 21.30 horas en La Casona. Este espectáculo reunirá a nombres destacados del arte jondo como Paquetito Porrina, El Montu Carbonell o Yaya Maya. Las entradas tienen un coste de 12 euros y pueden adquirirse en www.ctickets.es o en la taquilla de La Casona una hora antes del evento.

Ya el 14 de agosto, el flamenco llegará a la calle Legión VII con un espectáculo gratuito a las 20.00 horas, Esencia flamenca, que contará con Román Vicenti, Raúl El Buel, Sergio de Finicio y Karlos Nao. Este mismo día, a las 21.30 horas, el cante pasará a la plaza de Santo Martino donde será la actuación gratuita de Duquende en Sexteto. Rafael Cortés Santiago, más conocido como Duquende, es un destacado cantaor flamenco con claras influencias de Camarón de la Isla, quien lo impulsó a los escenarios a los ocho años. En esta ocasión, llegará a la ciudad acompañado de un gran elenco, como son el bajo de Sergio Di Finicio, las guitarras de Román Vicenti y de Raúl de Morón, el piano de Manu Sánchez, la flauta de Karlos Nao, José de Utrera a la percusión y con la colaboración especial de Juan Fernández.

El ciclo se cerrará el jueves 15 de agosto con una nueva actuación gratuita de Esencia Flamenca en la plaza de Puerta Obispo, a las 20:00 horas, esta vez a cargo de Nano del Amalio y David de Josefa, y el espectáculo «Recordando al maestro Paco de Lucía», que rendirá homenaje a la figura del artista en La Casona de Puerta Castillo a las 21:30 horas. En él participarán intérpretes como el maestro Antonio Canales, Montse Cortés o David de Jacoba, entre otros.

Las entradas tienen un precio de 12 euros y pueden adquirirse en la pagina web www.ctickets.es o en la taquilla una hora antes del evento.