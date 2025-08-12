Continúa la restauración del Tumbo Legionense

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En mayo de 2024, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León y el cabildo de la Catedral de León acordaron conservar y restaurar documentos históricos del archivo catedralicio. Entre ellos se incluyen el Documento del Rey Silo, la Nodicia de Kesos y el Tumbo Legionense, ingresados en junio al Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León (CCRBC). Los dos primeros ya han sido restaurados, mientras que el Tumbo, debido a su tamaño, características y estado, seguirá en proceso hasta mediados de 2026.

El Tumbo presentaba daños por manipulación: encuadernación debilitada, costuras fracturadas, tapa suelta, suciedad, manchas de humedad, tinta y cera, así como alteraciones físicas del pergamino, incluyendo desgarros y pérdidas. Las tintas mostraban desgaste y decoloración, aunque el texto seguía siendo legible.

El CCRBC aplica criterios internacionales de conservación, interviniendo solo lo necesario para estabilizar las obras, con materiales de calidad y reversibles. El proceso comenzó con estudios preliminares y análisis científicos, utilizando microscopía óptica y electrónica, espectroscopia infrarroja y pruebas químicas. Las labores incluyen limpieza, desmontaje, tratamiento individual de hojas y posterior reencuadernación, manteniendo la actual como testimonio histórico pero reforzada estructuralmente.

El Tumbo Legionense es un manuscrito del siglo XII que recopila copias de documentos entre 894 y 1124, sumando hoy 1015 registros de testamentos, donaciones y privilegios. Redactado bajo el obispo Diego, buscaba unificar y preservar los títulos de propiedad de la catedral. Escrito en pergamino con letra carolina, tinta negra y epígrafes rojos, consta de 475 folios y encuadernación del siglo XIX. Es considerado uno de los testimonios documentales más valiosos de la historia de la Catedral de León.