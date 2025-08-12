PATRIMONIO CULTURAL
Continúa la restauración del Tumbo Legionense
La Junta ya finalizó la recuperación de otros documentos que se encuentran en la Catedral de León
En mayo de 2024, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León y el cabildo de la Catedral de León acordaron conservar y restaurar documentos históricos del archivo catedralicio. Entre ellos se incluyen el Documento del Rey Silo, la Nodicia de Kesos y el Tumbo Legionense, ingresados en junio al Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León (CCRBC). Los dos primeros ya han sido restaurados, mientras que el Tumbo, debido a su tamaño, características y estado, seguirá en proceso hasta mediados de 2026.
El Tumbo presentaba daños por manipulación: encuadernación debilitada, costuras fracturadas, tapa suelta, suciedad, manchas de humedad, tinta y cera, así como alteraciones físicas del pergamino, incluyendo desgarros y pérdidas. Las tintas mostraban desgaste y decoloración, aunque el texto seguía siendo legible.
El CCRBC aplica criterios internacionales de conservación, interviniendo solo lo necesario para estabilizar las obras, con materiales de calidad y reversibles. El proceso comenzó con estudios preliminares y análisis científicos, utilizando microscopía óptica y electrónica, espectroscopia infrarroja y pruebas químicas. Las labores incluyen limpieza, desmontaje, tratamiento individual de hojas y posterior reencuadernación, manteniendo la actual como testimonio histórico pero reforzada estructuralmente.
El Tumbo Legionense es un manuscrito del siglo XII que recopila copias de documentos entre 894 y 1124, sumando hoy 1015 registros de testamentos, donaciones y privilegios. Redactado bajo el obispo Diego, buscaba unificar y preservar los títulos de propiedad de la catedral. Escrito en pergamino con letra carolina, tinta negra y epígrafes rojos, consta de 475 folios y encuadernación del siglo XIX. Es considerado uno de los testimonios documentales más valiosos de la historia de la Catedral de León.