Villamejil expone el recuerdo de Oliegos

La Exposición XXV Aniversario de Versos a Oliegos ha abierto sus puertas hasta el próximo jueves en la casa del Concejo de Villamejil. Su horario es de 8.30 a 20.30. Reúne tres colecciones de fotografía y etnografía.

La asociación Rey Ordoño I cierra de esta forma el amplio programa en conmemoración del aniversario de versos a Oliegos y el 80 aniversario de la partida forzada de las gentes de Oliegos.

En la sala de la Casa del Concejo se expone una colección de elementos etnográficos recopilados por José Fernández, de Villamejil, que recuerda a los tiempos pasados, cuando los habitantes de la localidad leonesa fueron desterrados a otras tierras de la Meseta Norte, debido a la realización del embalse de cabecera del río Tuerto.

La exposición es el epílogo al Día de las Letras Cepedanas, cuyo acto central se celebró el sábado 9 de agosto.