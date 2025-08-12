Deshonra y Quercus actuarán este miércoles en el León Street Music

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El barrio de Puente Castro será el escenario del ciclo León Street Music, protagonizado este miércoles, 13 de agosto, por grupos de música local, con la doble actuación de las bandas Deshonra y Quercus, que acercarán al público una mezcla de rock, punk y metal.

Un ciclo enmarcado en el Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo', impulsado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y la Asociación Cultural El Gallo de León, que tiene como objetivo ser altavoz de grupos musicales con sello leonés.

Deshonra despliega una mezcla de estilos de rock bastardo, punk, rock y metal con temas como 'Tu interior', 'Sólo queda el sitio', 'Oscura libertad' o 'Pero a tu lado'. El grupo está compuesto por Peel (voz), Javi y Vity (guitarras), Juankar (bajo) y Toro (batería).

Por su parte, Quercus es una banda local que apuesta por el post metal fundada en el año 2011 por Ivo, actual vocalista. Después de varios conciertos, el proyecto queda en letargo hasta el verano de 2023, cuando se decide resucitarlo con una nueva formación.

Además del vocalista Ivo, el grupo está formado por Jonás, Iván, Pérez y Álex, provenientes de bandas como Dapper Dan, Katarsis y Montañeros de Kentucky. Aunque se encuentran grabando su primer disco, el grupo cuenta ya con una demo llamada 'Demonios'.