Pedro Halffter interpreta este jueves 'Las Variaciones Goldberg' en el Festival 'Música en Villafranca'

La iglesia de San Nicolás, en Villafranca del Bierzo (León), será este jueves escenario del concierto 'Las Variaciones Goldberg', a cargo de Pedro Hallffter. Se trata de la obra emblemática de Johann Sebastian Bach y habitual en cada una de las ediciones del Festival 'Música en Villafranca'.

A través de ella Halffter quiere reconocer la figura de su madre, la gran pianista villafranquina Marita Caro, alma mater del certamen y a quien se le rendirá un emotivo homenaje antes del comienzo del concierto.

Las 'Variaciones Goldberg' están consideradas como una de las obras cumbre en la historia de la música y una de las piezas más importantes de la composición del genial Bach, todo un compendio del arte contrapuntístico de varios siglos.

Prácticamente desconocida durante dos siglos, se ha convertido en nuestros días una de las obras más emblemáticas de su autor y un "tour de forcé" para pianistas y clavecinistas en las salas de conciertos de medio mundo.

Pedro Halffter ha dirigido en prestigiosos escenarios como el Musikverein de Viena, Konzerthaus de Berlín, Queen Elizabeth Hall de Londres, Théâtre du Chatelet de París, Teatro Real de Madrid, NCPA de Pekín, Sala Tchaikovsky de Moscú, Teatro Verdi de Trieste, Grosses Festpielhaus de Salzburgo, Bayerische Staatsoper, Herkulessaal de Múnich, Festival de ópera de Múnich, Staatsoper Unter den Linden, Liceu de Barcelona, Berliner Philharmonie o Aalto Musiktheater de Essen, y orquestas tan notables como la Philharmonia Orchestra de Londres, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Deutsches Symphonie-Orchester Berlín, Staatskapelle Berlín, Dresdner Philharmonie, Sinfónica Nazionale della RAI, Maggio Musicale Fiorentino y las más importantes orquestas sinfónicas españolas, como la OCNE, OSCyL, Orquesta Sinfónica de Madrid, Filarmónica de Gran Canaria o la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, entre otras.

Ha sido director artístico del Teatro de la Maestranza de Sevilla, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, principal director invitado de la Nürnberger Symphoniker y director titular de la Orquesta de Jóvenes del Festival de Bayreuth.

Ha grabado para sellos discográficos tan destacados como Deutsche Grammophon, Warner Music o Warner Classics. En Tenerife ha dirigido en las últimas temporadas títulos como Der Kaiser von Atlantis, Der Diktator y Florencia en el Amazonas, entre otros.

El concierto comenzará a las 20.30 horas y las reservas se pueden hacer en el teléfono 682395967.