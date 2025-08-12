Primera edición del Premio de Ciencias Históricas “Fundación MonteLeón”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cumpliendo el firme compromiso del Patronato de crear y promocionar actividades de carácter cultural, científico y educativo, la Fundación MonteLeón está impulsando diversas actividades dirigidas a motivar la creatividad personal, como son los certámenes literarios de Novela corta, Libro de cuentos y Poesía, su certamen de acuarela que este año cumple dos ediciones o el Festival Internacional de Música de Cámara.

En esta línea de crecimiento e impulso de nuevas actividades, la Fundación convoca un nuevo premio que promueve el estudio y reconocimiento de las ciencias históricas centrado en las tierras del viejo Reino de León. El Premio de Ciencias Históricas “Fundación MonteLeón” nace de la convicción del Patronato de la Fundación de dar una digna notoriedad a la historia del Reino de León a lo largo de los siglos.

El premio está dotado económicamente con 8.000 €, además de diez ejemplares de la edición de la obra ganadora para el autor, o autores ganadores, que correrá a cargo del Servicio de Publicaciones de la Universidad de León.

Se trata de un concurso con un enfoque muy específico, en el que el o los participantes deberán tener un contrastado perfil investigador y las obras presentadas tendrán el carácter de trabajos de investigación, monografías, tesis doctorales o capítulos de los mismos.

El plazo para la presentación de originales permanecerá abierto hasta el el 31 de octubre de 2026. El fallo, que será anunciado por la Fundación MonteLeón, estará avalado por un Comité Científico de Expertos que han dedicado toda su vida a la investigación de los campos relacionados con el concepto de las ciencias históricas:

• Historia (prehistoria, antigua, medieval, moderna, contemporánea, de América, económica, arqueología, antropología social).

• Historia del arte (arquitectura, urbanismo, escultura,pintura, artes gráficas, música, cine y fotografía).

• Ciencias y técnicas historiográficas (paleografía, diplomática, heráldica y epigrafía, numismática y sigilografía).

• Historia de la lengua española.

• Historia de la literatura.

• Historia de las religiones.

• Historia del derecho.

• Historia de la ciencia.

• Historia del pensamiento geográfico.

Toda la información para los participantes está disponible en su página web https://fundacionmonteleon.es/premio-ciencias-historicas/, donde pueden descargar las bases de la convocatoria.