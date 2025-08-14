Santa María del Río baila al compás de un Dj internacional

Publicado por María Martínez Peña León Creado: Actualizado:

Que un pueblo de León con setenta habitantes censados cuente con una Asociación Cultural que reúne a casi cuatrocientos socios no es moco de pavo, y es el resultado de que las cosas se están haciendo bien. Es el caso de la Asociación Cultural ‘Virgen del Río’, en Santa María del Río. Con una trayectoria de veintiocho años preparando actividades por y para el pueblo y posicionándose como una de las asociaciones culturales más antiguas de Castilla y León y de España, la organización festeja durante estos días su Semana Cultural.

El objetivo es claro y enriquecedor: mantener el desarrollo cultural de la localidad para no perder las tradiciones. «En una sociedad en la que la tecnología está sustituyendo muchos de los trabajos que antaño se hacían a mano, queremos preservar las tradiciones y enseñar a los niños de ellas», ha comentado David Portugués, tesorero de la Asociación Cultural.

Por ello, este grupo, sin ánimo de lucro, organiza actividades claramente enfocadas a no perder la esencia del mundo rural: ha preparado talleres de cómo hacer la lana tras esquilar a las ovejas, cómo construir un cesto de mimbre o cómo observar y entender el funcionamiento de las Perseidas.

Y es que, es una semana en la que Santa María del Río ofrece tanto a sus habitantes como a los de pueblos aledaños o turistas, una gran variedad de actividades culturales, como fiestas asturianas con la presencia de gaiteros o un tributo a la Oreja de Van Gogh, pintar los bancos del municipio, realizar talleres de reciclaje que consisten en la recogida de basura del pueblo para posteriormente realizar obras artísticas y exponerlas, un bingo solidario con lo recaudado para la Asociación de ELA de Castilla y León y más, pero el plato fuerte de la Semana Cultural tuvo lugar ayer.

Se trata del cuarto año consecutivo que la localidad leonesa acoge su ya conocida «Fiesta Ibicenca». «Surgió por el calor que hace en verano en León, queríamos mezclar la fiesta con el entorno rural del que gozamos y organizar algo divertido», ha explicado el tesorero de la Asociación.

Desde la inauguración de su primera fiesta ibicenca, «el éxito fue rotundo». Los habitantes del pueblo y todo el que quiere disfrutar de este evento se ha vestido de blanco y ha disfrutado de la comida y la bebida que los propios lugareños preparan. «Un hombre cosecha hierbabuena en su huerto, así que hacemos mojitos caseros; también participa un restaurante de comida mexicana», ha comentado David Portugués. «Es bonito ver al pueblo unido y disfrutando, todos de blanco. En una de las ediciones anteriores, un hombre del pueblo de 105 años también apareció en la fiesta con sus prendas blancas», ha bromeado.

La fiesta se ha celebrado al aire libre, en la calle Las Escuelas, y este año, ha contado con la actuación musical del DJ asturiano ‘OKKA’ y del productor argentino e internacional ‘Paul Darey’, residente en la mítica discoteca de Ibiza ‘Café Mambo’, siete veces nominado a Mejor Dj de Ibiza y músico que ha compartido escenarios con otros productores de la talla de David Guetta o Karl Kox.

«Todo por y para el pueblo», según se dice. La Asociación Cultural utiliza todo lo recaudado para mejorar y adecentar el pueblo: construyen bancos a la sombra para las personas mayores, adecentan las calles o decoran la propia localidad. Al fin y al cabo, esta asociación solo es un ejemplo más del buenhacer de los lugareños y de que un pueblo puede perdurar si sus vecinos colaboran mano a mano.