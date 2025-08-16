VERANO CULTURAL
Por el Camino del patrimonio
449 monumentos de toda la Comunidad permanecen abiertos al turismo gracias al Programa de Apertura de Monumentos Verano 2025, promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en colaboración con las Diócesis de Castilla y León
Desde el pasado 12 de julio y hasta el próximo 7 de septiembre, 449 monumentos de toda la Comunidad permanecerán abiertos al turismo gracias al Programa de Apertura de Monumentos Verano 2025, promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en colaboración con las Diócesis de Castilla y León.
Son 370 localidades de las nueve provincias las que albergan los 449 monumentos abiertos y organizados en torno a 22 propuestas temáticas, en base a estilos artísticos, zonas geográficas o rutas turísticas. Los 22 programas planteados son los relacionados con los Caminos de Santiago: Camino de Santiago Francés, Camino Mozárabe-Sanabrés y Camino de Madrid; diferentes programas de promoción del románico: Románico Norte, Románico Sur y Románico Zamorano; programas vinculados a productos turísticos como el Valle del Duero, D.O. Toro, Arribes del Duero y Sayago o Ciudades Patrimonio Mundial; otros relacionados con la promoción de estilos artísticos predominantes, como son Mudéjar al sur del Duero, Gótico y Renacentista, Retablos Platerescos al Este de León o Barroco; así como programas encaminados a la promoción de comarcas o territorios concretos, como Sierras del Sur, Valle del Silencio y El Bierzo, Soria Norte, Campos y Páramos, La Tierra del Vino, Aliste y La Raya, Fuentesaúco y La Guareña o el programa Sierra de Guadarrama y Ayllón.
Los monumentos participantes en los programas de apertura permanecen abiertos de martes a domingo, de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas (salvo indicaciones en el folleto promocional). Esta homogeneización de horarios facilita el desarrollo organizativo y promocional.
Por su especial relevancia e impulso turístico, el programa Camino de Santiago Francés cuenta con un mayor período de apertura al turismo.
Así, este programa, con 41 monumentos abiertos en las provincias de Burgos, Palencia y León, se extiende hasta el 12 de octubre, favoreciendo la visita de todos los peregrinos y visitantes del Camino durante los meses de verano e inicio del otoño.