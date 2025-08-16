Por el Camino del patrimonio

Desde el pasado 12 de julio y hasta el próximo 7 de septiembre, 449 monumentos de toda la Comunidad permanecerán abiertos al turismo gracias al Programa de Apertura de Monumentos Verano 2025, promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en colaboración con las Diócesis de Castilla y León.

Son 370 localidades de las nueve provincias las que albergan los 449 monumentos abiertos y organizados en torno a 22 propuestas temáticas, en base a estilos artísticos, zonas geográficas o rutas turísticas. Los 22 programas planteados son los relacionados con los Caminos de Santiago: Camino de Santiago Francés, Camino Mozárabe-Sanabrés y Camino de Madrid; diferentes programas de promoción del románico: Románico Norte, Románico Sur y Románico Zamorano; programas vinculados a productos turísticos como el Valle del Duero, D.O. Toro, Arribes del Duero y Sayago o Ciudades Patrimonio Mundial; otros relacionados con la promoción de estilos artísticos predominantes, como son Mudéjar al sur del Duero, Gótico y Renacentista, Retablos Platerescos al Este de León o Barroco; así como programas encaminados a la promoción de comarcas o territorios concretos, como Sierras del Sur, Valle del Silencio y El Bierzo, Soria Norte, Campos y Páramos, La Tierra del Vino, Aliste y La Raya, Fuentesaúco y La Guareña o el programa Sierra de Guadarrama y Ayllón.

Los monumentos participantes en los programas de apertura permanecen abiertos de martes a domingo, de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas (salvo indicaciones en el folleto promocional). Esta homogeneización de horarios facilita el desarrollo organizativo y promocional.

Por su especial relevancia e impulso turístico, el programa Camino de Santiago Francés cuenta con un mayor período de apertura al turismo.

Así, este programa, con 41 monumentos abiertos en las provincias de Burgos, Palencia y León, se extiende hasta el 12 de octubre, favoreciendo la visita de todos los peregrinos y visitantes del Camino durante los meses de verano e inicio del otoño.