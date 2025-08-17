Luis Ferrero y su ‘Miss Moon’, en Astorga

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El próximo martes 19 de agosto a las 20.00 horas, en la Sala de Conferencias de la Biblioteca Municipal, el escritor astorgano Luis Ferrero Litrán presentará su última novela, titulada Miss Moon y publicada por Marciano Sonoro Ediciones. En esta cita literaria, el autor se encontrará con los lectores astorganos en conversación con su editor. Miss Moon es una obra que transita entre dos mundos —Oriente y Occidente— y ahonda en los territorios de la identidad, el dolor, el deseo y la memoria. Ferrero Litrán ofrece un relato con una prosa profundamente espiritual y simbólica.