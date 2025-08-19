Concierto de Alberto Reguera y Marc Piqué

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Priorato de Escalada presenta hoy martes 19 de agosto a las 19.00 horas la actuación en el Monasterio de San Miguel de Escalada de dos concertistas de talla internacional. Se trata del violinista Alberto Reguera, vinculado a la población, y del pianista Marc Piqué. La actuación se lleva a cabo con la colaboración del Ayuntamiento de Gradefes y de la Junta Vecinal de San Miguel de Escalada.

Reguera, natural de León y profesor de violín del Conservatorio Municipal de Música de Barcelona, mantiene una intensa actividad concertística centrada principalmente en la música de cámara así como en eventuales actuaciones como solista junto con agrupaciones y orquestas de diversas partes del mundo. Ha actuado en auditorios a lo largo del territorio español así como en Francia, Rusia, Italia, Alemania, Japón, Corea del Sur o Kazajistán. Acumula igualmente grabaciones en directo o de estudio para Temps Records, Solfa Recordings, Radio Nacional de España, Cataluña Radio, Slovak Radio y Russia TV. Por su parte, Marc Piqué, nacido en Barcelona, ha cursado estudios de piano en el Conservatorio Municipal de Música de su ciudad y en la Escuela Superior de Música de Catalunya, realizando su posgrado en el Liceo. Ha sido Premio de Jóvenes Intérpretes en Vilafranca del Penedés y en el Concurso Eugènia Verdet. Desde 2014 es pianista titular del Coro Geriona del Auditorio de Girona.