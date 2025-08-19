Diario de León
CONCIERTO

Pop, versiones y actitud, con Ciudad Tributo este miércoles en El Gran Café

Ciudad Tributo, este miércoles en El Gran Café.

Ciudad Tributo, este miércoles en El Gran Café.DL

Pacho Rodríguez
Pacho RodríguezRedactor de Cultura
León

Ciudad Tributo es la apuesta de este miércoles en El Gran Café en sus conciertos gratuitos. Que, por cierto, darán paso a la cita del jueves con el gran Carlos Voces. Ciudad Tributo, que comenzará su concierto a las 22.00 horas, como inusual horario estival, es un grupo creado por el cantautor leonés Juan Rubio con el fin de versionar canciones que conoce toda la gente y compartir la música en todo tipo de eventos: cócteles, vermú… y muchos más.

Los componentes son el propio Juan Rubio a la guitarra y la voz, Andrés Sánchez, guitarra eléctrica, Emily Bolaños, voz y piano, y Gabri a la batería. Y lo que garantizan es solvencia musical y actitud escénica.

Pop español para todos los públicos es su marca garantía de un gran concierto.

