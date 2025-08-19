Pop, versiones y actitud, con Ciudad Tributo este miércoles en El Gran Café

Ciudad Tributo es la apuesta de este miércoles en El Gran Café en sus conciertos gratuitos. Que, por cierto, darán paso a la cita del jueves con el gran Carlos Voces. Ciudad Tributo, que comenzará su concierto a las 22.00 horas, como inusual horario estival, es un grupo creado por el cantautor leonés Juan Rubio con el fin de versionar canciones que conoce toda la gente y compartir la música en todo tipo de eventos: cócteles, vermú… y muchos más.

Los componentes son el propio Juan Rubio a la guitarra y la voz, Andrés Sánchez, guitarra eléctrica, Emily Bolaños, voz y piano, y Gabri a la batería. Y lo que garantizan es solvencia musical y actitud escénica.

Pop español para todos los públicos es su marca garantía de un gran concierto.