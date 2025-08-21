Café Quijano deja huella solidaria en el Sonorama

Café Quijano también sabe afinar la solidaridad y esta vez tocaba colaborar con el Sonorama, festival en el que tuvieron una exitosa participación en esta última edición.

Contigo suena mejor es el lema de la Subasta Solidaria de Sonorama Ribera por las personas afectadas por el devastador paso de la Dana, que se abrió este martes, según informa el festival y que suena tan cercano ante la situación actual de catástrofe derivada por los incendios.

En el lote habrá 29 instrumentos musicales, guitarras y ukeleles, firmados por artistas y bandas. Todas son amigas del Sonorama y Café Quijano que sumó su primera participación en Aranda de Duero este 2025 se une a una lista de grupos estrellas del pop actual español. Así, junto a los tres hermanos leoneses, nombres de todo pelaje como Arde Bogotá, Rozalén, Dani Martín, Zahara, Ginebras, Surpersubmarina, Leiva, Dani Fernández, Fermín Muguruza, y muchos más que se han sumado generosamente a esta iniciativa del festival de Aranda de Duero.

Para participar sólo es necesario entrar en www.sonoramaribera.com/subasta/. Cada puja comienza con 150 euros.

El cien por cien de lo que se recaude se destinará íntegramente a la recuperación de las zonas afectadas por el paso de la Dana sin intermediarios.

No es necesario pero no está demás la memoria que aporta el Sonorama cuando también destaca que «en otoño de 2024 la meteorología extrema en distintas zonas de España desató una gran tragedia, con familias que perdieron sus hogares, negocios y bienes materiales, y comarcas severamente dañadas. Sonorama Ribera, festival con un fuerte compromiso social y perfil solidario, ha colaborado durante los pasados meses con diversas iniciativas para ayudar a las personas afectadas. «Este año, VOSOTRXS sois el alma de Sonorama Ribera. Queremos que sintáis que no estáis solxs», señaló Javier Ajenjo, director del festival, proclamando así a las personas afectadas como cabezas de cartel de la 28 edición. La organización recuerda que la música no sólo se escucha: también abraza y reconstruye. Por eso invitan a todo el mundo a participar desde hoy, a difundir la iniciativa y a sumar esfuerzos en favor de quienes lo necesitan», destacan en varios apartados.

Café Quijano prosigue así también su gira, que ya cuenta con fechas para 2026 y que le hacen celebrar más éxitos.