El divulgador histórico José Javier Esparza presenta el viernes en León la novela ‘El jinete de luz’

El periodista y divulgador histórico José Javier Esparza, autor de una decena de libros en La Esfera, como ‘Te voy a contar una historia’ o ‘La gran aventura del Reino de Asturias’, presentará este viernes, 29 de agosto, en la sala Pendón de Baeza del Museo de San Isidoro, a partir de las 18.30 horas, su novela ‘El jinete de luz’.

La novela traslada al lector a la España del siglo IX, cuando el emirato de Córdoba pretende imponer a los cristianos libres del norte un humillante tributo de cien doncellas para nutrir los harenes del poder musulmán. El rey de Asturias, Ramiro I, no está dispuesto a tolerar el insulto y marcha a la guerra. Unos y otros chocarán en el sitio de Clavijo, en La Rioja, donde las armas musulmanas llevan ventaja, pero, en plena batalla, la milagrosa intervención de Santiago Apóstol dará la victoria a los cristianos.

Sobre este relato, que es la versión tradicional de la batalla de Clavijo, José Javier Esparza reconstruye la imagen real de la España de la temprana Reconquista, para abordar cómo eran, qué pensaban y cómo sentían los hombres y las mujeres de la frontera en un tiempo en el que todo estaba naciendo y, a la vez, la muerte estaba más presente que nunca.

Así, en ‘El jinete de luz’ se descubren las intrigas letales de la corte de Córdoba, el esplendor de los monumentos del Naranco, los terribles juegos de poder de la España medieval y los majestuosos paisajes de una tierra que aún no había sido domada por la mano del hombre, así como el misterio de la batalla de Clavijo, donde Santiago se apareció.