Música clásica y familiar protagonizan los conciertos de la semana en la Térmica Cultural

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La Térmica Cultural de Ponferrada acoge esta semana dos nuevos conciertos de música clásica y familiar que se podrán disfrutar a lo largo del fin de semana.

La primera cita será este viernes, 29 de agosto, a las 20.30 horas, con el concierto ‘Música para todos’ del Ensemble Guarneri, con un repertorio compuesto por versiones de música moderna mezcladas con obras clásicas.

El domingo, 31 de agosto, llega la propuesta ‘Ema se emociona’, a partir de las 10.30 horas, una propuesta familiar de El Arca de Mozart, un cuento en el que la música y la interacción con el público son protagonistas.

Por su parte, en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía siguen los talleres de ciencia mañana martes, 26 de agosto, y el jueves, 28 de agosto, desde las 11.30 horas.

También sigue abierta la exposición ‘Las moléculas que comemos’, una muestra compuesta por 20 paneles de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, que se enmarca en el proyecto de divulgación científica en el entorno local Ciudad Ciencia. Presenta la relación con la alimentación y explica cómo intervienen en ella sentidos como el olfato y el gusto, así como los procesos biológicos que realiza el cuerpo para digerir aquello que se ingiere.

Por último la Fundación Ciudad de la Energía informa que ambos espacios culturales recuperan desde el 1 de septiembre su horario habitual. La Térmica Cultural se podrá visitar los jueves y los domingos de 10 a 16 horas y los viernes y sábados de 10 a 22 horas. En el caso de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, el horario será de martes a domingo, de 10.30 a 17.30 horas.