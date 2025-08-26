Mezclar novela y poesía

Publicado por Alberto Gutiérrez León Creado: Actualizado:

La escritora leonesa Teresa Rodríguez Montañés presentará hoy a las 19.30 en el Palacio Conde Luna ‘Suite para mujer sola’, una novela descrita por su autora como «un híbrido entre un lenguaje narrativo y novelístico en muchos puntos, momentos más parecidos al ensayo, a la reflexión, y un lenguaje muy poético en general». Está organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias de León.

El proceso creativo de la novela se ha caracterizado por la espontaneidad: «No tenía todo estructurado, no sé a dónde iba, no tenía un mapa creativo a la hora de ir escribiendo», explica Rodríguez, «al principio no tenía ni idea de dónde íbamos a llegar, pero poco a poco acabé llegando a algún sitio», sin embargo, sí tenía claro como quería empezar la obra, «hay un momento en el que estoy en París, delante del cuadro con el que interactúa la protagonista al principio de la novela, y tuve claro que ese tenía que ser el comienzo», aclara la autora. La evolución psicológica de la protagonista es una de las claves del libro «quería explorar su psicología, sus venidas emocionales, cómo ella se va enfrentando al mundo y va buscando su propia identidad y jugar con el lenguaje, si la protagonista se quiebra, el lenguaje se quiebra también, cuando ella va encontrándose, el lenguaje se vuelve más estructurado, ya no tan narrativo, sino más poético», comenta Rodríguez. Ese juego con el lenguaje es el que ha dado vida a la obra: «El hilo conductor ha sido más el lenguaje que la trama, se iban retroalimentando, el lenguaje más roto me llevaba a escenas en que la protagonista se rompía, y a su vez las ideas de la trama me iban llevando al lugar del lenguaje que yo quería encontrar, esa es una parte muy divertida para mí y muy enriquecedora del proceso creativo», explica Rodríguez Montañés. La creación de la novela no ha estado exenta de dificultades: «Lo más difícil fue encontrar mi voz, eso me ha llevado a escribir una novela con una trama, pero al principio no encontraba la narrativa correcta, en mi etapa profesional he escrito mucho ensayo y mucha divulgación, a mí eso me resultaba fácil escribirlo, pero no era el lugar desde el que yo quería escribí», comenta la autora, esto la llevó a un parón en el proceso de escritura, «me llevó a un bloqueo creativo durante tiempo, la abandoné y pensé que no era una novela lo que tenía que escribir en ese momento y volví más a la poesía y al relato corto, cuando encontré la voz narrativa empezó a fluir con muchísima naturalidad», añade. Teresa señala lo importante de encontrar la forma de darle un sello personal a las novelas: «Al fin y al cabo todos contamos las mismas cosas y hablamos de los mismos temas, la vida, la muerte, el amor, el dolor, la decepción, la búsqueda de la identidad, siempre es lo mismo, la cuestión es desde dónde lo contamos, escribir una forma de mirar, especialmente el lenguaje más poético, es lo único que podemos aportar, lo demás está ya todo escrito desde Homero». La novela quiere ofrecer un homenaje a las mujeres luchadoras: «Es una dedicatoria a todas las que no se rindieron, que siguieron adelante. Pase lo que pase hay que seguir adelante, porque pese a todo la vida es hermosa», comenta Rodríguez Montañés, «además, transmite el mensaje de que merece la pena buscar tu identidad y encontrarte a ti mismo», añade. Por otro lado, le da importancia a la búsqueda de la belleza: «Es un «late motiv» en mi vida y en mi escritura, buscar la belleza redentora, la belleza salvadora que existe en el mundo pese a toda la oscuridad, la vida no tiene un simple final feliz, pero pese a todo merece la pena luchar, la última parte, tiene el subtítulo ‘y volver a respirar la belleza’, que es un poco el lugar adonde pese a todo, con todas sus heridas, con todas sus cicatrices, con todas sus pérdidas, con todas sus derrotas, la protagonista llega», concluye la autora de ‘Suite para mujer sola’.