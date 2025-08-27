Doble actuación en 'Leon Street Music'

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Tras seis miércoles consecutivos de música por diferentes barrios de la capital leonesa, hoy a las 21.30 horas, la plaza de San Marcelo será el escenario de la última jornada de León Street Music, un ciclo que tiene como principales protagonistas a grupos de música que tienes origen leonés.

Los Taberneros y DrumShow serán los encargados de poner el broche final de este ciclo enmarcado en el Festival de Verano ‘León, Cuna del Parlamentarismo’, impulsado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y la Asociación Cultural El Gallo de León.

Los Taberneros, grupo formado por Manuel, Ángel, Chesco y Carlos, son cuatro primos unidos por la música, la alegría y las ganas de compartir lo que llevan dentro. Lo suyo es el flamenco con alma callejera, toques comerciales y mucho corazón. A su lado también está Samuel, que aporta su arte y buena vibra al grupo. «Venimos a disfrutar y a hacer disfrutar, porque esto va de sentir, de cantar y de pasarlo bien», aseguran los integrantes del grupo.

DrumShow es un espectáculo creado por el leonés David Álvarez conocido por su energía, su pasión, su conexión con el público y su confeti. Ofrece todo lo de un dj set, pero añadiendo una batería acústica, adaptándose a todos los públicos, escenarios y ambientes. Este espectáculo ha abierto las fiestas de León en la plaza Mayor, ha llenado la plaza de toros, ha pasado por el programa de televisión «Got Talent» y también ha deslumbrado en grandes festivales por toda España durante los más de once años que lleva estando el «show» activo.

Siete conciertos en verano

El ciclo ha traido a la ciudad de León siete conciertos de música leonesa durante el periodo de verano: El 16 de julio la Plaza del Grano pudo disfrutar de la actuación de Lonegan y Ciudad Tributo; el 23 de julio la plaza de Santo Martino acogió a Brators y Cyma; el 30 de julio, en La Lastra, Beatriz Larom Quartet y Art&Beauty hicieron vibrar a los leoneses; el 6 de agosto en el Poligono X actuaron Nuria Martinez & Trifull Jazz y Utopía Band; el Barrio de Puente Castro acogió la visita de Deshonra y Zurriagazo el 13 de agosto; Arrítmica y África & Bed Compás llenaron de música la Calle Duque de Rivas; y, por último, la actuación de este miércoles que culminará el ciclo en la Plaza de San Marcelo.