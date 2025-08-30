Gaudí y la máquina del tiempo

Elena Aguado, concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, dio en el blanco en un remate perfecto de la presentación de la IV Feria Modernista de León, que impulsada por Museo Casa Botines y Fundos también cuenta con la implicación municipal. Porque la edil añadió, en armonía con los demás asistentes a la presentación, el contexto que es de vital importancia para la permanencia del modernismo como movimiento que dejó huella en todos los sectores de la sociedad. Así, Aguado habló de «efervescencia cultural», que se dio en esa época de una manera excepcional. Mencionó a músicos como Rogelio Villar y destacó ese afán integral modernizador del momento de finales del siglo XIX. Todo perfecto, porque era sobre León también donde se daba ese tiempo de esperanza. Tal vez la huella aunque invisible sea tan intensa que por eso ahora Museo Casa Botines lleve cuatro años deslumbrando con una cita que encanta a los que participan y que este año será del 5 al 7 de septiembre. También estaba en la presentación el director del centro museístico, Raúl Fernández Sobrino, que al igual que Elena Aguado remarcó el carácter de celebración que quiere implicar a la gente. Ese es un planteamiento que, por otra parte, coincide con el del Festival León Cuna del Parlamentarismo en lo que respecta a acercarse al modernismo y belle epoque. Marta Sabugo Sierra, jefa del Área de Programas Públicos de Fundos, y Andrea Méndez García, jefa del Área de Producción y Gestión Comercial de Fundos, explicaron los detalles organizativos de lo que será y se verá en la IV Feria Modernista de León. Las calles anexas a la Casa Botines se llenarán de carpas de promoción turística, actividades, artesanía, gastronomía y conciertos para evocar la época en la que fue construida la Casa Botines con 77 actividades y 49 expositores repartidos entre las calles Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral. Y al alcance de cualquiera, a un paso del alcance de la diversión, la curiosidad y la celebración: la máquina del tiempo. Como un bienvenidos a la belle epoque.

Amigos de la Zarzuela de Valladolid, una de las grandes atracciones y novedades de la feria modernista, presentará El león de Gaudí, compuesta expresamente para la cita.DL

Raúl Fernández Sobrino explicó durante la presentación de la cita que la Feria Modernista de León busca «mantener el emocionante legado del movimiento rupturista que, a finales del siglo XIX y principios del XX, rompió con los estilos tradicionales y buscó inspiración en la naturaleza», particularmente en un momento en el que «en los últimos años se ha experimentado un interés renovado por el modernismo». También agradeció Fernández Sobrino la presencia del flamante director de cine leonés Néstor López como pregonero de la feria. Por su parte, Elena Aguado mostró su deseo de que el evento «se consolide y empiece a ser una cita de la ciudad cuando se acaba el periodo estival al permitir llevar la memoria histórica y la cultura a la calle».

Marta Sabugo detalló que en esta cuarta edición de la Feria se «refuerza la parte relacionada con las artes escénicas», en complemento con la programación de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural. Así, los más pequeños podrán disfrutar el viernes a las 18.30 horas del espectáculo de circo Los secretos de Mr. Stromboli, y el sábado, a las 12.00 horas, del espectáculo de magia Monsieurle Magicien de Gonzalo Granados.

Entre las principales novedades con las que contará la IV Feria Modernista de León, Andrea Méndez destacó que el viernes, a las 17.00 horas, con motivo de la inauguración, los participantes llegarán en el tren turístico y lo harán acompañados de la Banda de Música de la Universidad de León, que partirá de la plaza de Regla y se encontrará con ellos en la plaza de San Marcelo. El viernes se se presentará un matasellos conmemorativo de la Feria. Y el Nuevo Recreo Industrial, otro edificio del siglo XIX, acogerá la cena modernista. Y el domingo, a las 13.30 horas, el estreno absoluto y en exclusiva de 'El león de Gaudí a cargo de la Asociación Amigos de la Zarzuela, agrupación vallisoletana.