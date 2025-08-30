Poesía en Gordoncillo en apoyo a Palestina

El acto tendrá lugar en el espacio cultural del Museo de la Industria Harinera de Castilla y León (Mihacale).CAMPILLO

Mañana domingo 31 de agosto a las 19.00 horas, el Mihacale de Gordoncillo, Espacio Cultural y Museo de la Industria Harinera de Castilla y León, acoge por segunda vez, un encuentro poético y solidario de recaudación de fondos para apoyar el trabajo de Médicos sin Fronteras en los territorios Palestinos. Violeta Serrano, María San Miguel, Clara García Fraile y Mercedes Herrero serán las participantes.

"Con el dolor incrustado en nuestros cuerpos por los incendios que arrasan nuestra tierra, no queremos olvidar a nuestras hermanas y hermanos palestinos que sufren cada día el odio, la barbarie y la violencia extrema del estado de Israel», afirman.

Llanto, encuentro poético y solidario con Palestina es un escudo ante la barbarie y una iniciativa de recaudación de fondos para apoyar el trabajo que Médicos sin Fronteras está realizando en los territorios devastados por una guerra, en la que, según datos del Ministerio de Sanidad palestino recogidos en la página oficial de la Ocha — Ofina de coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU— en un informe del 9 de julio de 2025, 57.680 personas han muerto en Gaza. Entre entre ellas, nada menos que un tercio son menores de 18 años: en concreto 17.121 niños y niñas fallecidos. Además, más de 137.409 personas han resultado heridas.

«Las llamas y el dolor por nuestras tierras quemadas no pueden quemar nuestras voces y nuestro clamor para que cesen las atrocidades del estado de Israel», indican. Por eso Mercedes Herrero, Clara García Fraile, María San Miguel y Violeta Serrano leerán poemas y textos de los autores y autoras palestinas Maya Abu Al-Hayyat, Suheir Hammad, Hiba Kamal Abu Nada, Rafeed Ziadah, Naomi Shihab Nye, Fatena Al Ghorra, Fadwa Tuqan, Nidaa Khoury, Sulafa Hiyyawi, Nathalie Handal, Noor Hind, Refaat Alareer y Hanan Ashrawi.

«En momentos cruciales como el que estamos viviendo, con una escalada en los ya indiscriminados ataques de Israel, la vergüenza que sentimos al reconocer que nuestros gobiernos europeos son cómplices de la hambruna y el exterminio de todo un pueblo, los donativos permiten seguir trabajando", advierten.