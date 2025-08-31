Eutherpe inunda León de música

Con Manuel Estop, profesor de percusión, Patricia Ruiz, viento madera, Jose Antonio Soria, viento metal, Samuel García, violines y violas y Alejandro Viana, chelos y contrabajos, como profesores de la Joven Orquesta Leonesa los días 30 y 31 de agosto, ha comenzado el Curso para Pianistas, Directores y Joven Orquesta Leonesa y que ya alcanza su edición número 21. Una demostración del compromiso con la cultura y una renovación de la apuesta por crear actividad musical de primer orden en la figura de Margarita Morais, al frente de la Fundación Eutherpe,y alguien siempre dispuesta a mantener encendida la luz cultural se vivan los tiempos que se vivan.

El primer estudio con los cinco profesores citados se hace en el Colegio Ntra. Sra. del Carmen en Cardenal Landázuri nº 6, León, Fundacion Vedruna Educación, León. Los días 1 y 2, la JOL trabajará los tutti con su director titular Jorge Yagüe en el Seminario Menor Carretera de Asturias por gentileza de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. Del 3 al 7 de septiembre la JOL estudiará con pianistas y directores bajo la dirección del Maestro Bruno Aprea y de Andrey Yaroshinsky en el Auditorio Ciudad de León con el apoyo incondicional del Ayuntamiento.

Explica Margarita Morais que se trata de «facilitar a los jóvenes estudiantes o profesionales de dirección y piano, un curso de carácter absolutamente práctico, con dos reconocidos maestros de piano y dirección. Ofrecerles la oportunidad de estudiar, dirigir y tocar con una orquesta, algo de muy difícil alcance para un estudiante. Darles la oportunidad de protagonizar dos conciertos en un gran Auditorio como es el de León», dice, y resulta entonces que todo se traduce en esa vocación de la gran impulsora de la música clásica en Castilla y León (y más...) de fomentar la formación integral de los músicos, desde su formación, importantísima, claro, pero también desde la interpretación en directo, el contacto con el público, el desarrollo social, por tanto, que hará de estos prometedores músicos unos profesionales además con recursos para encontrar su lugar en el mundo.

La Fundación Eutherpe tendrá los conciertos de clausura con pianistas, directores y Joven Orquesta Leonesa los días 6 y 7 de septiembre a las 20.00 en el Auditorio Ciudad de León. Esta doble cita permitirá al público asistir a un despliegue sinfónico con repertorio concertante a cargo de jóvenes intérpretes procedentes de diversos países, acompañados por la Joven Orquesta Leonesa (JOL).

El programa del Curso y Conciertos incluye el Concierto nº 24 en do menor K. 491 de Mozart, el Allegro appassionato op. 92 y la Introducción y Allegro de concierto op. 134 de Schumann, el Concierto nº 1 en re menor op. 15 de Brahms y el Concierto en fa de Gershwin.

Participan como solistas los pianistas: Álex Armán Vilariño (España), Carlos Barbé González (España), Denis Miller (Rusia), Leonard Mihale (Rumanía), Ferran López Carrasquer (España), Zoé Masset (Bélgica) y Luis Urbina (Venezuela).

La dirección de la JOL será compartida por Daniel Blasco Gómez (España), David Pérez Anido (Cuba), Rosa Elena Monroy Castillero (Méjico)), Erik Gruber (España), Soledad Rubio Alfageme (España), Guillén Ponsi (España), Jaime Cobo (España), David García Morenilla (España) y Ferran López Carrasquer (España).