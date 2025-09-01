El éxito del órgano de Santa Marina del Rey

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

La iglesia de Santa Marina del Rey acogió este sábado el concierto de clausura de la VII edición del Curso Internacional de Órgano, con una actuación a cargo de los alumnos, acompañados por el director del curso, Miguel Ángel Viñuela.En la actuación participaron Nicolás Poves Álvarez, Juanjo González Pascual y Matilde Marta Prieto Arracó, mientras que el alumno Álvaro Poves Álvarez, encandiló interpretando a maestros del Siglo de Oro.

El alcalde de Santa Marina del Rey, Francisco Javier Álvarez, entregó los diplomas y agradeció la labor de Miguel Ángel Viñuela Solla, director del proyecto, y del párroco de la villa, Ramiro Fernández Miranda, por su interés y facilidades que brindó para la realización de esta iniciativa.

El concierto inaugural corrió a cargo de Ana María Fonseca Núñez. En ediciones anteriores participaron nombres de la talla de Montserrat Torrent i Serra, Andrés Cea, Juan de la Rubia, Diego Ares o Loreto Fernández.