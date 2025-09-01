MÚSICA RENACENTISTA Y DEL BARROCO
El éxito del órgano de Santa Marina del Rey
Clausurada la VII edición del Curso Internacional de Órgano, pionero en la provincia, con el concierto de los alumnos
La iglesia de Santa Marina del Rey acogió este sábado el concierto de clausura de la VII edición del Curso Internacional de Órgano, con una actuación a cargo de los alumnos, acompañados por el director del curso, Miguel Ángel Viñuela.En la actuación participaron Nicolás Poves Álvarez, Juanjo González Pascual y Matilde Marta Prieto Arracó, mientras que el alumno Álvaro Poves Álvarez, encandiló interpretando a maestros del Siglo de Oro.
El alcalde de Santa Marina del Rey, Francisco Javier Álvarez, entregó los diplomas y agradeció la labor de Miguel Ángel Viñuela Solla, director del proyecto, y del párroco de la villa, Ramiro Fernández Miranda, por su interés y facilidades que brindó para la realización de esta iniciativa.
El concierto inaugural corrió a cargo de Ana María Fonseca Núñez. En ediciones anteriores participaron nombres de la talla de Montserrat Torrent i Serra, Andrés Cea, Juan de la Rubia, Diego Ares o Loreto Fernández.