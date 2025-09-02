Querido Antonio: el homenaje de Juzbado al poeta Gamoneda

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo 6 de septiembre, a partir de las 17.30 horas en la plaza de la iglesia, el municipio de Juzbado, en Salamanca, acogerá un acto de homenaje al poeta Antonio Gamoneda, una de las voces imprescindibles de la literatura contemporánea en lengua castellana. La cita se enmarca dentro de la programación cultural Libro Abierto, con la que el pueblo lleva celebrando la poesía más de 17 años. El acto reunirá a vecinos y amigos en torno a la figura de Gamoneda que ya visitó el pueblo en el 2009, 2011 y 2025. Ahora, con sus 94 años, el pueblo de Juzbado y los amantes de la poesía le rinden un homenaje titulado Querido Gamoneda en compañía de un destacado grupo de poetas. Son Juan Carlos Mestre, Jenaro Talens, Amalia Iglesias, Alfonso Alegre, Julia Piera y Alexandra Domínguez.

Este encuentro supone una oportunidad única para acercarse a la obra y figura de Antonio Gamoneda, Premio Cervantes 2006, y para disfrutar del diálogo entre algunas de las voces más relevantes de la poesía actual en España. El pueblo de Juzbado aglutina en este momento más de medio centenar de placas con poemas troquelados en bronce que jalonan sus calles y plazas. En esta ocasión se descubrirán 6 placas en lugares que desde el consistorio aún no desvelan.

El evento contará con lecturas poéticas, intervenciones de los autores invitados y un espacio de conversación abierto con el público. Como de costumbre, el acto contará con la presencia de la Librería Letras Corsarias con libros de los autores presentes en Juzbado. Con este homenaje, Juzbado reafirma su vocación cultural y su compromiso con la literatura como eje de encuentro colectivo y de la cultura en el mundo rural y se ha consolidado como un referente en Salamanca.