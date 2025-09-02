Pesas de telar de la época romana en el Museo de los Caminos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo de los Caminos del Palacio de Gaudí presenta como Pieza del mes de septiembre unas pesas de telar de la época romana procedentes de yacimientos arqueológicos de Astorga. Se expone hasta final de mes en la segunda planta del Palacio de Gaudí en un lugar destacado.

La dedicación a la actividad textil ocupaba gran parte de la vida cotidiana romana. Así, los objetos que servían para desarrollar esta labor se encuentran con frecuencia en yacimientos arqueológicos, como los aparecidos en Astorga desde que se empezó a poner en valor su pasado material en el siglo XIX.

Las pesas de telar o pondus son piezas de geometrías simples, de piedra o arcilla, que servían de contrapeso en el telar vertical, manteniendo sujetos y tensos los hilos de la urdimbre.