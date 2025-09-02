Cultura presenta un septiembre con 370 actividades

Museo de la minería de Castilla y León con sede en Sabero.DL

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte presenta la programación cultural para el mes de septiembre con 370 actividades en la red de centros culturales de la Comunidad, repartida por las nueve provincias, entre los museos autonómicos y provinciales, bibliotecas y archivos de Castilla y León, Palacio Quintanar, Filmoteca y otros centros de referencia, así como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

La programación incluye 57 exposiciones temporales; 36 visitas guiadas; 42 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 44 actividades musicales y conciertos; 61 espectáculos de teatro y artes escénicas; 8 ciclos de cine; 14 actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias y 82 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares. Además, se suman 26 actividades que se podrán disfrutar de forma «online».

Una de las citas musicales destacadas es el 38 Festival de Música Española de León, del 6 al 29 de septiembre, con nuevas propuestas en su compromiso con la creación musical española.

En el Musac prosiguen los proyectos expositivos actuales. El Museo de la Siderurgia en Sabero, acoge las exposiciones Jesús Juárez y Mauricio Peña. Memoria gráfica de la minería en Castilla y León, minerÍA y Fósiles de Castilla y León. Colección Juan Antonio Álvarez.