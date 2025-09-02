Cir&co triunfó en las calles de Ávila

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El XIII Festival Internacional de Circo de Castilla y León, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila y de la Diputación Provincial, concluyó este fin de semana, tras cuatro jornadas, con más de 200 actividades de artes escénicas repartidas por once espacios de la ciudad de Ávila y siete localidades de la provincia. Cir&Co 2025 se ha desarrollado durante la última semana del mes de agosto, lo que ha permitido captar un público más familiar, abulense como turista, que ha apostado por el Festival.