Cir&co triunfó en las calles de Ávila

Una de las actuaciones del Festival de Circo de Castilla y León.

Una de las actuaciones del Festival de Circo de Castilla y León.

El XIII Festival Internacional de Circo de Castilla y León, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila y de la Diputación Provincial, concluyó este fin de semana, tras cuatro jornadas, con más de 200 actividades de artes escénicas repartidas por once espacios de la ciudad de Ávila y siete localidades de la provincia. Cir&Co 2025 se ha desarrollado durante la última semana del mes de agosto, lo que ha permitido captar un público más familiar, abulense como turista, que ha apostado por el Festival.

