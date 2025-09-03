La Bañeza: campeones de mundo de arte urbano

La gente del festival Art Aero Rap lo ha vuelto a hacer. Ellos y los artistas que dejan en las calles de La Bañeza espectaculares demostraciones de arte urbano. Este año, por desgracia pero conscientes de la gravedad de los incendios, el festival se suspendió, pero la obra consta como perfecta inspiración entre La Bañeza y los artistas. Algo habrá para que haya siempre ese entendimiento. Como muestra, estas cuatro obras, que ya por nominadas a lo más alto del arte urbano merecen una mirada, pero que sin necesidad de compararse son obras maestras para una ciudad como La Bañeza en donde la cultura es obligación para practicar el día a día como quien lee un poema de Antonio Colinas, por ejemplo...

Gallo creado por Dan Bonssai.DL

Así lo comunica en nota de prensa la organización del evento, con el orgullo de poder decir que el Art Aero Rap coloca a la ciudad de La Bañeza en el epicentro del arte urbano internacional. Pese a las graves dificultades vividas este verano debido a los incendios que azotaron la comarca y que obligaron a cancelar por completo la programación musical y de actividades, la pintura mural logró resistir como el motor artístico y emocional del festival. De las 24 obras inicialmente programadas, finalmente pudieron llevarse a cabo 12 murales gracias a la entrega de los artistas que ya se encontraban en la ciudad en el momento de la emergencia. Hoy, esa resiliencia encuentra un reconocimiento de enorme prestigio y cuatro de esas obras han sido nominadas a «Mejor Obra del Mundo» en el mes de agosto 2025 por la plataforma internacional Street Art Cities, considerada la referencia mundial en el seguimiento y difusión del arte urbano. Las cuatro nominaciones con sello bañezano son: Liam Bononi, artista brasileño afincado en Liverpool. Inspirado en los tonos apagados y grises que trajo consigo el humo de los incendios, Bononi supo transformar la adversidad en belleza, regalando a La Bañeza un mural único y profundamente ligado al contexto vivido.

Hacko Crane, de Aranda de Duero y auténtico clásico de Art Aero Rap, volvió a dejar su huella con un mural que eleva a la abeja a la categoría de joya. Una metáfora vibrante sobre la importancia de estos insectos esenciales para el equilibrio de nuestro ecosistema, y a menudo olvidados. Su fidelidad al festival se ve premiada ahora con un nuevo reconocimiento internacional. Dan Bonssai, artista madrileño, construyó una propuesta sorprendente al combinar dos murales que, vistos desde un punto exacto, se transforman en la imagen de un gallo imponente que se abre paso por una de las calles de La Bañeza. Una obra de perspectiva y fuerza que no deja indiferente a quien la contempla. Poch, muralista y graffitero asturiano, presentó una pieza de estilo casi ilustrativo: una figura femenina en tonos rosas y azules que parece elevarse desde el muro con una delicadeza magnética. Su propuesta añade un toque de poesía visual al conjunto de esta edición.

Mural realizado por Poch.DL