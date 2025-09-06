Diario de León

Kira Miró, Premio de Honor en el Festival de Cine de Astorga

Miró ha firmado en el libro de honor de la ciudad

León

Durante la mañana de este sábado ha tenido lugar la recepción oficial de la actriz Kira Miró, Premio de Honor de la 28 edición del Festival de Cine de Astorga.

Tras la recepción por el alcalde, Miró ha firmado en el libro de honor de la ciudad.

DL

Kira Miró Festival de Cine de Astorga

