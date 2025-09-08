The Jackets encabezan el festival León es Acción

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Vuelve León es acción, una cita ineludible para los amantes de la música underground. Del 17 al 20 de este mes, el festival León es Acción llenará la ciudad de música en directo, sesiones de pinchadiscos en vinilo, exposiciones dedicadas al rock&roll, una colorida concentración y ruta de scooters clásicas, además de su popular mercadillo vintage y la feria del disco.

Un programa que parece querer hacer sombra al Purple Weekend, con grupos que también han pasado por el festival que se celebra desde hace varias décadas en el puente de la Constitución. La programación de León es Acción se desplegará en varios escenarios, con Espacio Vías como epicentro. Y, como extra de aniversario, se añade la jornada del domingo (el 21). La música en directo, como es habitual, tendrá gran peso en la programación. El cartel está formado por bandas internacionales, sin olvidar la representación nacional y leonesa: The Jackets (Suiza), The High Learys (Australia), The Night Times (Estados Unidos), The Allnighters (Vitoria-Gasteiz), Oh! Gunquit (Reino Unido), Dream Pony (Estados Unidos), Telecom (Reino Unido), Playa Nudista (Argentina), Glándula (España-Alemania), Twin Ghosts (Madrid-León) y Las Llamas (León).

Impulsado por la asociación cultural León Ciudad Púrpura, Lexploitation nació en 2021 con la música popular y los movimientos culturales que la acompañan —desde los años 50 hasta la actualidad— como eje temático. En torno a este núcleo, se desarrollan múltiples actividades a lo largo del año, que abarcan desde conciertos y sesiones de pinchadiscos hasta proyecciones de cine y documentales, exposiciones de fotografía y artes plásticas o encuentros literarios.

En esta edición de León es Acción las salas de exposiciones de El Albéitar albergarán dos muestras de fotografías relacionadas con la escena musical: una, de la fotógrafa abulense Olivia LH y otra del inglés Dammo.

Las entradas para el festival ya están a la venta y se puede adquirir un abono al precio de 40 euros.