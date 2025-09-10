V. Mourelo exhibe en Ármaga ‘De perros, casas y profetas’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La galería de arte leonesa Ármaga inicia el 11-S una nueva temporada de exposiciones con el artista berciano Fernando V. Mourelo. Bajo el título De perros, casas y profestas, en cuya inauguración —el jueves, a las 19.30 horas— asistirá el artista, la muestra es un recorrido desde el desconcierto que cuestionó la figuración y el color de la obra de V. Mourelo a la radicalidad de ver la obra solo como un signo, que le permitió reencontrarse con su mundo creativo. De perros, casa y profetas muestra ese camino de recomposición: la negación de la negación, la superación del vacío creativo, aprendiendo de ello para seguir reinventándose.

Fernando V. Mourelo (Cacabelos, 1965) es uno de los más destacados representantes de la pintura figurativa más contemporánea. Se empapó desde muy niño de los colores, contrastes, ritos y luces del valle leonés. Estudió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, donde actualmente es profesor de pintura.

Su pasión por la libertad creativa de Picasso, el color y el gesto de El Greco y el grafismo y la temática de Fernand Léger marcaron sus inicios artísticos.

Tras concluir su estudios y doctorado en Bellas Artes firma sus primeras exposiciones individuales a finales de los 90 en las que ya quedó patente su profundo conocimiento de la pintura tanto desde el punto de vista técnico interdisciplinar como de relato marcando las primeras pinceladas de una obra a medio camino entre lo abstracto y lo figurativo.