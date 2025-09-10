El ciclo ‘Clown en el camino’ llenará las calles de León de humor y sorpresas este fin de semana

'Punkpurry-Malabagn', el espectáculo con el que el grupo asturiano El Circo en la Luna participará en el ciclo 'Clown en el camino'

El Festival de Verano ‘León, Cuna del Parlamentarismo’, impulsado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, ofrecerá este fin de semana, del 12 al 14 de septiembre, el ciclo ‘Clown en el camino’, que ofrecerá un total de seis actuaciones circenses diferentes para todos los públicos en diferentes barrios de ciudad.

La primera actuación, el 12 de septiembre, correrá a cargo de Pablo Picallo (Argentina), con su espectáculo ‘Match Pint’ y será en el barrio de La Lastra a las 18 horas. Se trata de un espectáculo de circo innovador, cargado de rutinas de magia, malabares y deportivas que se complementan con la participación del público, creando un verdadero ambiente circense, donde se divierten grandes y pequeños al compás de la música y los efectos visuales.

El ciclo se trasladará a las 19.30 horas al Polígono X con el Circo en la Luna (Asturias) y su espectáculo ‘Punk Purri Malabang’, que cuenta la historia de una plaza, una calle un teatro o un rincón de este mundo en el que todo parece sonar mal y en el que los valores principales se tambalean en la cuerda floja.

El 13 de septiembre, a las 18 horas, Margarito & Cía (Burgos), acercarán a la plaza de Santo Martino ‘Clown Talent’, un espectáculo clown y de acrobacias aéreas al más puro estilo de teatro en la calle, donde la propuesta del juego es hacer creer a los asistentes que han sido los espectadores del programa que se acaba de terminar. Ese mismo día, a las 19.30 horas, el paseo Quintanilla acogerá ‘Los centella’, de Garrapete Producciones (Palencia), quienes, a través de la música en directo y el humor, harán participar al público y se darán cuenta de que el mejor lugar donde actuar es aquel en el que te encuentras.

El 14 de septiembre, Producciones Kinser (Zaragoza) acercará su espectáculo ‘Historias con Jano’ al anfiteatro de San Marcos, a las 18 horas. Jano es un personaje clownesco, tierno y divertido que siempre va a acompañado de su mágico baúl, donde guarda un sinfín de historias que se muere por contar, muchas de las cuales tienen olor a circo, mientras que otras historias son mágicas, pero la música siempre le acompaña.

Ese mismo domingo, a las 19.30 horas en el parque de Quevedo, el espectáculo ‘Al fin y al cabo’ de El Gran Rufus mostrará los equilibrios y malabares que hay que hacer para tener una vivienda digna.