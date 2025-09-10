Vuelve 'Operación Triunfo' y estas son las novedades y fechas que trae el formato

Publicado por EFE Barcelona Creado: Actualizado:

El concurso televiso 'Operación Triunfo' se estrenará el próximo 15 de septiembre a las 22 horas con emisión en directo simultánea en España y, por primera vez en la historia del formato, en seis países de Latinoamérica, como son México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú.

Esta es una de las principales novedades que ha presentado este miércoles el 'talent show', en una edición que contará con nuevos formatos y un jurado renovado.

Según han revelado los responsables del programa, las galas de esta edición de 'Operación Triunfo' (OT) serán ligeramente más largas que en la edición anterior, para dar más espacio a los concursantes y sus actuaciones.

Una de las principales novedades es que desaparece la posgala, integrándose todos sus contenidos dentro de la propia gala, para que todo forme parte de un mismo relato.

El jurado de esta edición estará formado por Abraham Mateo, reconocido cantante, compositor y productor con una sólida trayectoria internacional; Leire Martínez, cantante, compositora y actriz con una exitosa carrera al frente de La Oreja de Van Gogh; Guille Milkyway, líder de La Casa Azul y productor musical; y Cris Regatero, periodista musical y locutora que repite de la edición anterior.

Todo esto tendrá lugar en el plató con 358 metros cuadrados de pantallas LED de mayor calidad y nitidez, 10 cámaras estratégicamente ubicadas y más de 750 aparatos de iluminación, 250 más que en la edición anterior.

Como novedad tecnológica, la iluminación incorpora tecnología láser en las cabezas móviles, duplicando la potencia de luz y consiguiendo colores más puros y enfoques más precisos, que transformarán cada actuación en una experiencia visual inmersiva.

El equipo de profesores estará liderado por Noemí Galera, directora de la Academia.

A su lado, Manu Guix asumirá la dirección musical, mientras que Mamen Márquez se encargará de la técnica vocal.

En el área de danza, Vicky Gómez continuará al frente de la coreografía, Judith Endje se ocupará de las clases de baile urbano y el repaso musical correrá a cargo de Pablo Lluch y Vic Mirallas.

Esta edición contará también con La Dani como nuevo profesor de interpretación, y con el regreso de Andrea Vilallonga en imagen y comunicación, mientras que Pol Cejas completará el claustro con entrenamiento físico y yoga.

A través de una colaboración con TikTok y, por primera vez en la historia de OT, los concursantes podrán disfrutar de unos 15 minutos de contenido de esta plataforma cada semana en un espacio físico dentro de la Academia llamado TikTok Corner.

Entre las novedades más destacadas se encuentran dos nuevos formatos que ampliarán el universo del 'talent show'.

'Conexión OT' es un programa diario en directo presentado por la cantante y finalista de 'OT 2017' Miriam Rodríguez, que se emitirá de martes a sábado a las 20 horas en Prime Video desde un set ubicado justo debajo de la propia Academia.

Por otro lado, cada domingo a las 20 horas en Prime Video se emitirá 'La Cara B', un 'spin-off' semanal que recopilará los momentos más divertidos, sorprendentes y curiosos de las galas, la Academia y el Canal 24h.

Prime Video desvelará los 18 aspirantes de OT 2025 a través de dos episodios especiales disponibles el 12 de septiembre.