Eterno Odón Alonso Ordás

La Orquesta Nacional de España (ONE) rindió homenaje aye viernes al director de orquesta bañezano Odón Alonso Ordás en el centenario de su nacimiento con un concierto en el Auditorio.

La Orquesta estará dirigida en esta ocasión por Nuno Coelho dirigió con maestría la orquesta, que interpretó de manera brillante obras de Joaquín Turina, Carmelo Bernaola y Richard Strauss y la actuación se enmarca en el XXXVIII Festival de Música Española de León. El homenaje al leonés fue total y sirvió para recordar al maestro Alonso en plenitud, puesto que el programa fue el mismo que Odón Alonso dirigió a la Nacional el 28 de enero de 1995 en el Palacio de la Audiencia, de Soria, antes de que existiese el Otoño Musical Soriano, que el propio Alonso fundó en 1999. Era la forma de que se homenajeara por todo lo alto a uno de los músicos leoneses más importantes del siglo XX. Odón Alonso nació en La Bañeza (León), en 1925 y falleció en Madrid en 2011. Su padre, Odón Alonso González, ejerció distintas responsabilidades en la vida música leonesa en la primera mitad del siglo XX, entre ellas la dirección de la Banda Municipal de León.

La propia organización del concierto señalaba que el programa incluye las ‘Danzas fantásticas’, de Joaquín Turina; el concierto para piano y orquesta ‘Nostálgico’, de Carmelo Bernaola y la suite de ‘El caballero de la rosa’, de Richard Strauss. Se trata de un repertorio que ejemplifica el perfil de Odón Alonso, gran defensor del patrimonio musical español, del que Turina es uno de sus principales protagonistas, así como del repertorio universal, representado por Strauss.