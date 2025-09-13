La Casona de San Feliz: solidaridad cultural contra el fuego

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Casona de San Feliz de Torío acoge una cita literaria denominada Humo en los ojos, "en recuerdo del dolor y la rabia masticada por los incendios forestales", tal y como indican desde la organización del evento, dividido en dos jornadas, ayer viernes y hoy sábado. Todas las actividades tendrán como hilo conductor la belleza de los espacios naturales, de la huella y de las costumbres de los territorios. También, para los más pequeños habrá un cuentacuentos sobre la importancia de los colores de la naturaleza a cargo de la escritora italiana Marzia Capezzera (sábado 12.00 horas).

Humo en los ojos comenzó ayer viernes con la presencia del escritor Fulgencio Arguelles. Hoy continúa con José Luis Puerto y José Saborit (sábado 18.00 horas). Carmen Morán y Jorge Praga (19.00 horas). Para finalizar, a las 20.00 horas, habrá un concierto del grupo Romanza&Mimbre con su folk de filandón.

“Humo en los ojos que nos impide apreciar la belleza del entorno arrasado por las llamas. Humo en los ojos que nos produce lágrimas por las pérdidas y los despojos de un futuro que ya no es. Humo en los ojos que nos hace cerrar los ojos para no leer el odio prolongado de los que se alimentan de los dictámenes dirigidos por los hooligans para otros hooligans. Seamos de las palabras que perviven en la verdad, en la belleza y en el respeto Seamos del abrazo solidario, pues aún quema la tierra bajo los pies del olvido”, rubrica Héctor Escobar, al frente de las actividades culturales en La Casona de San Feliz de Torío, al igual que en Factor Espacio San Feliz.