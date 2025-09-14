Arte local en todos los rincones del claustro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Arte Público inauguró la exposición Del claustro de la catedral de Palencia al claustro de los capuchinos en León, que podrá verse precisamente en el Claustro de los Capuchinos de León, y procedente del claustro Panda Oeste de la Catedral de Palencia. Invitados en la primera salida por la Asociación de Artistas Plásticos Palentinos «Thieldón» en colaboración con la Diócesis de Palencia y Cabildo de la Catedral de Palencia.

Al acto de inauguración asistieron un gran número de los miembros del colectivo Arte público, autores de las obras, Carlos Cuenllas comisario de la exposición, Josema Montes representante de Thieldón y responsables de los Capuchinos, así como las personas voluntarias que gestionan la cultura, el arte y la música en el recinto.

La muestra se compone de ocho esculturas de Karlos Viuda, Cristina Ibáñez, Cathy Thompson, Mariano Gutiérrez, Rafa Casas, Elena Campos, Carlos Cuenllas y Paco Fergar; y otras veintinueve piezas heterogéneas de Carlos Luxor, Pilar Duque, Ana Campos, F. Tuñon, Gemma Cinabrio, Cristina Masa, Susana Valdés, Óscar García Bárcena, Ana Cristina Martínez, Pedro Tapia, Paco Romo, Li Xu Garcia, Paco Fergar, Likeamarmota, Miguel Ángel Sánchez, Anacorchea, Carlos Nestar, Eusebio Aláiz, Luis Zotes, Marien del Canto, Jésica Campelo, Carmen Coque, Fran de Gonari, Araceli Larrán, Cathy Thompson, Elena Campos, Ana Alonso, Estela Román y C. Masa Solís.

marco icomparable

Representantes del colectivo Arte Público han agradecido a los responsables del Claustro abierto de los Capuchinos la posibilidad de llegar a este marco espiritual y patrimonial y que puedan convivir siglos de historia con esta muestra de autores heterogéneos leoneses con sus obras contemporáneas. El Claustro abierto de los Capuchinos es un impresionante espacio, debido a sus dimensiones, y a la luz natural que se derrama por sus rincones; además es una apuesta por conseguir nuevos espacios expositivos para la ciudad.

autores y disciplinas

La muestra acoge autores y disciplinas artísticas muy diversas, dentro de la fotografía, escultura y pintura. Todas las obras en pequeño formato. En escultura se han usado diversos materiales: madera, hierro, acero inoxidable, cerámica, papel, malla metálica de aluminio e hilos. En pintura hay óleos, acrílicos, acuarelas y los soportes predominaste lienzo y papel. El collage se ha utilizado tanto en la escultura como en la pintura. Además, hay alguna pieza objetual, como es un cofre tallado en madera, y estampación botánica realizada sobre papel. Debido a la gran variedad de técnicas y materiales, podría usarse como una exposición didáctica, que habla de religión, naturaleza o arquitectura a través de la abstracción y la figuración, combinados en diversos estilos artísticos.

Los artistas del colectivo Arte Público, pertenecen a distintas generaciones. La mayoría cuenta con un buen currículum expositivo, y, en todo caso, para ninguno la participación en el colectivo, es su primera exposición, ni siquiera para los más jóvenes.

la experiencia palentina

El Claustro Panda Oeste de la catedral de Palencia es un impresionante espacio, debido a sus dimensiones, y a la luz natural que se derrama por sus rincones; además es una apuesta de Thieldón por conseguir nuevos espacios expositivos, así dieron ese nombre a su primera exposición y con esta nueva muestra dan continuidad a ese primer proyecto. La muestra acoge autores y disciplinas artísticas muy diversas, dentro de la fotografía, escultura y pintura muestra del gran talento leonés.