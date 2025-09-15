Abraham Mateo y Morad se suman a la lista de artistas del Monoloco en León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Festival Monoloco, que se celebrará el 4 de octubre en el marco de las fiestas de San Froilán, anunció hoy la participación de Abraham Mateo como artista invitado, que se une a Morad, D. Valentino, Michenlo, Lucho RK y Alex Martini.

Los promotores del Festival, Diego Bajo y Héctor Herrero, se reunieron este lunes con la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de León, Camino Orejas, para ultimar los detalles de los conciertos que se van a celebrar en el Campo Hípico Municipal.

Eventos de promoción privada como el Monoloco y también el León Solo Música, que reunirá el 27 de septiembre a Shinova, Repion, Embusteros, Dridri DJ y Kill Vir DJ en el Palacio de Exposiciones, completan programación de las Fiestas de San Froilán diseñada por el Ayuntamiento de León.