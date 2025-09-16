El directo de la Orquesta de Cámara Ibérica de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Orquesta de Cámara Ibérica fue protagonista ayer en el Auditorio en el concierto del Festival de Música Española. Era el año 2001 cuando un grupo de trece músicos leoneses y vinculados a León formaban la Orquesta de Cámara Ibérica, bajo la dirección artística del violinista leonés Miguel Fernández Llamazares. En la actualidad está integrada por una selección de instrumentistas profesionales procedentes de Orquestas Sinfónicas y Conservatorios principalmente de Castilla y León, Asturias y Madrid.

Desde sus inicios se adscribió al Festival de Música Española de León, con el apoyo de su director por entonces Daniel Gutiérrez Sanz, convirtiéndose en orquesta residente, estrenando obras y difundiendo la música española en sus conciertos. En estas dos décadas han ofrecido numerosas actuaciones, entre las que destacan las realizadas en Riudoms (representando a León en los actos del Año Gaudí), Festival Ibéro-Andalou de Tarbes y Bigorre (Francia), Fundación Caja Vital en Vitoria, Festival Arte Sacro de Madrid, Auditorio Nacional de Música, Festival de Música Contemporánea de Málaga, etc.

Ocasionalmente la Orquesta Ibérica ha incrementado su plantilla habitual de cámara hasta convertirse en sinfónica, llevando a cabo grandes conciertos en los que interpretó junto al Coro Ángel Barja JJMM-ULE el Gloria de Vivaldi, el Réquiem de Mozart o la Novena Sinfonía de Beethoven. En 2016 actuó en el primer festival «Música en la Montaña» de Riaño, acompañando a Santiago Auserón en su gira sinfónica «Vagamundo». En diciembre de 2022, bajo la dirección de Dorel Murgu, participó junto a trece cantantes leoneses solistas y el Coro Cappella Lauda en la memorable Gala Lírica «XX Aniversario del Auditorio Ciudad de León». La Ibérica ha estrenado obras de Claudio Prieto, José Mª García Laborda, Mario Gosálvez, Salvador Brotons, Flores Chaviano, Leonardo Balada o Gabriel Loidi, entre otros.