León es Acción arranca con Playa Nudista

Publicado por Redacción León

La asociación cultural León C¡udad Púrpura celebra la quinta edición del Festival León es Acción, que arranca hoy con la actuación en la sala Babylon del grupo de las argentinas Playa Nudista y la apertura de las exposiciones de fotografía de Olivia LH y Dammon en El Albéitar. Playa Nudista es una banda indie rock de Buenos Aires formada en 2016 y que está integrada por Juliana Rodriguez (guitarra y voz), Agustina Magnaghi (guitarra y voz), Gimena Aguilar (batería) y Paula Montenegro (bajo y voz). Su sonido mezcla garage, punk, rock sixties y surf, con influencias que van desde los Ramones y Le Tigre hasta The Beach Boys o Los Saicos, conservando la frescura del indie actual. La banda posee un universo propio que se reconoce al instante, tanto en su música como en sus videoclips, portadas y merchandising. En su último trabajo, Botas fuego desierto, aparecen ecos de bandas como La Luz, Allah-Las, Ty Segall o Kurt Vile, y su esencia siempre entre el surf y el garage.