El Auditorio recibe a Oviedo Filarmonía

El Auditorio de León acoge, a las 19.30 horas, a la orquesta sinfónica Oviedo Filarmonía, dirigida por José Luis López-Antón, dentro del Festival de Música Española. Uno de los principales objetivos del festival es recuperar obras y compositores de gran valor artístico que han caído en el olvido. Oviedo Filarmonía interpretará por primera vez en tiempos modernos una breve pieza del leonés Rogelio Villar (1873-1937), titulada Paisaje montañés, y estrenará la obra Castilla, del también leonés Pedro Blanco (1883-1919), con la orquestación realizada por Federico Moreno-Torroba Larregla. El precio de las localidades es de 14 euros (general) y 7euros (estudiantes).