'Sonda in the Park' regresa al parque de la Candamia este domingo dentro del Festival de Verano León Cuna del Parlamentarismo

Este domingo 21 de septiembre, el Parque de la Candamia acogerá una nueva edición de SONDA in the Park, un evento gratuito y para todas las edades enmarcado en el Festival de Verano León Cuna del Parlamentarismo, organizado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León. Tras el éxito de su primera edición en agosto, que reunió a más de un millar de personas, SONDA regresa con una propuesta que combina música, actividades infantiles, arte local y la oportunidad de disfrutar de un picnic en plena naturaleza.

Con el lema “Trae tu picnic y quédate a bailar”, SONDA in the Park invita a la ciudadanía a compartir un día al aire libre, en un ambiente festivo y comunitario. El evento no solo busca ofrecer entretenimiento, sino también reivindicar los espacios públicos como lugares de encuentro cultural. Según Alejandro B. Zabaleta, co-director de SONDA Music, “gracias al apoyo de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, los parques de León se convierten en escenarios abiertos, gratuitos y accesibles para toda la ciudadanía, devolviendo a los espacios verdes su valor comunitario”.

La jornada promete una experiencia diversa con actuaciones musicales, talleres para los más pequeños y muestras de arte local, fomentando la participación de todas las generaciones. SONDA in the Park se presenta como una oportunidad para disfrutar de la cultura sin barreras, en un entorno natural que refuerza el espíritu comunitario de la ciudad.