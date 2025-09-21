La Candamia celebra el picnic cultural 'Sonda in The Park'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Candamia acoge, a partir del mediodía, un picnic cultural. Será escenario de la última cita de Sonda in The Park en la capital leonesa. Un encuentro cultural que combina música electrónica, picnic, actividades para los más pequeños y arte local en un entorno natural. Tras el éxito del primer Sonda in The Park celebrado en el parque de Quevedo el pasado mes de agosto, que reunió a más de un millar de personas en un ambiente familiar y festivo, la cita se traslada ahora a la ribera del Torío para cerrar este ciclo enmarcado en la programación del Festival de Verano León, Cuna del Parlamentarismo de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

Las actuaciones

El cartel de esta segunda edición reúne propuestas muy diversas que van desde la electrónica más vanguardista hasta la fusión con músicas tradicionales. Actuarán Ferla Megía, Llevolu'l Sumiciu, Mediocre, Sandra Bennett y Kill Vir, en una jornada que apuesta por la música de día, gratuita, accesible y pensada para todos los públicos. La filosofía de Sonda in The Park es sencilla: disfrutar de la música y del parque como un espacio compartido. Bajo el lema «Trae tu picnic y quédate a bailar», el público podrá acudir con su propia comida y bebida, extender un mantel en el césped y pasar el día entre naturaleza, conciertos y actividades. Además, el evento contará con una feria de arte local con artistas del entorno de León y un programa de actividades infantiles para que los más pequeños también vivan la experiencia.

A las 12.00 la música arranca con DJ Kill Vir (León); a las 14.00 horas, le tocará el turno a DJ Sandra Benet (León); a las 16.00, DJ Mediocre (Asturias/León); a las 17.00, Ferla Megia (Asturias); a las 18.00, DJ Set Llevólu’l Sumiciu (Asturias); y cerrará, a partir de las 19.00 horas, Dj Mediocre.