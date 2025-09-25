Arsel y Bramley, genios en el Egipcio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El I ciclo de conciertos Big Four House del Museo Liceo Egipcio acoge este jueves el concierto de Arsel Randez y John Bramley. Como el resto de los conciertos, se realizará en la sede del Museo Liceo Egipcio (Palacio de Gaviria, C/ Conde Luna 6, León) y comenzará a las 20.30 horas. La entrada individual para cada concierto es de 12 euros y el abono para todos, de 40 euros.

Arsel Randez es un magnífico músico leonés de voz desgarrada, sincera, con una larga trayectoria musical y un sinfín de colaboraciones y conciertos por toda la geografía española.

Por su parte, el milanés afincado en León, John Bramley, cuenta con una gran experiencia musical, ccolabora en el Seminario De Jazz De León y dirige el ciclo de Jam Session de Jazz en el local Ret Marut.